Onnin ja Sisun päivänä lähtivät Liikekeskuksesta vihoviimeisetkin

Kekkosen presidenttikaudella, 1970-luvun alkuhuumassa silloisen noin 4640 asukkaan kunnan kirkonkylän ydinkeskustaan, vuokramaalle valmistunut Joutsan Liikekeskus on vihoviimeistenkin huoneistojen osalta tyhjentynyt asetettuun määräaikaan 28.2.2023 mennessä. Loppuun saakka jatkaneet yritystoiminnot keskeisessä liike-, toimisto- ja asuinrakennuskompleksissa ovat nekin nyt siis hiljentyneet. Mittava purkamis- ja poiskärräämissavotta on alkamassa huhtikuussa ja sen lopputulemana paikalle saatava sorakenttä on viimeisteltynä lokakuun loppuun mennessä.

Viimeisinä olivat omia tilojaan ja nurkkiaan tyhjentämässä ja perinteikästä liiketaloa jättämässä Kirjakauppa Heiska Oy:n kirja- ja paperikauppa, Kukkatiimin kukkakauppa sekä Graafinen suunnittelija Jari Partanen.

Rautakauppala LVIALA PM Autohuolto Oy

Kirjakaupan kaikki jäljellä olleet niteet ja muut tavarat sekä suuri osa kalusteista lähtivät lopulta kätevästi yhtenä könttänä kaakkois-Suomeen kirjavähittäismyyjän matkaan. Samaan, ja varmasti pysähdyttävään konttiauton perävalojen katoamishetkeen kirjakaupan pidon Joutsassa lopettanut pitkän linjan yrittäjä Erkki Heiska totesi olevansa erittäin helpottunut. Eikä varmastikaan vähiten siksi, kun ostaja ja ottaja lopuille tavaroille löytyi.

Entisissä linja-autoaseman tiloissa useamman vuoden kukkakauppaa pyörittänyt Kukkatiimin Ilona Häkkinen kertoi, että heillä on tarkoitus jatkaa toimintaansa Joutsassa mahdollisesti jo tässä kuussa tai viimeistään huhtikuun alusta alkaen. Uusi toimipaikka on jo katsottuna Jukolasta, vanhasta kirjastotalosta. Siellä toimii myös Anna-Liisa Liukkosen johtama Taitokeskus Joutsa / Taito-Shop (Käsityökeskus) ja toisesta päädystä löytyy luontaishoitopalveluja tarjoava Emma Gyntherin ”Emmaliina”. Jari Partanen puolestaan jatkaa yrityksensä kanssa Yhdystien varren liiketalossa, missä jo entuudestaan ovat mm. Dataseed, Jouto-Tupa ja Joutsan Isännöintipalvelu.

Jousitiellä Jukolan vieressä olevaan Kauppalan kiinteistöön on tullut viime aikoina mukavasti uutta eloa ja toimintoja – osin samanaikaisesti kun Liikekeskus on tyhjentynyt. Kauppalaan ovat Liikekeskuksesta hiljattain siirtyneet Parturi-kampaamo City-Hius sekä Kauneus- ja terveyspiste Satu Simola. Markankolon 350 neliön tiloissa on jo jonkin aikaa häärännyt kahvilayrittäjäksi Joutsaan paluun viime vuoden lopulla tehnyt Tiina Soilu. Kauppalan uutta uljasta nousua on omalta osaltaan siivittänyt myös Vesijohtoliike Reinikaiselta vapautuneisiin tiloihin äskettäin siirtynyt Rakennus- ja lasiliike Heino. Näiden lisäksi Kauppalassa toimii edelleenkin Joutsan Helluntaiseurakunta ja sen Lähetyskirppis.

Miten muille Liikekeskuksen suojissa nimenomaan vielä sen lopunkoitteessa olleille yrityksille on käynyt? Hyvinvointi- ja terveyspalvelu Hanna Ojala on tätä nykyä Länsitien toisella puolella Palvelukeskuksessa. Ansa Avikaisen ”citykäytävästä” tuttu Säästö-Tekstiili on vaihtanut radikaalimmin maisemaa: yritys on muuttanut Hartolaan. Kelloseppä Honkapää on sitä vastoin jäänyt Joutsaan, pistänyt tosin yrittäjänä ”pillit pussiin” ja soluttautunut ansaittujen eläkepäivien viettäjien joukkoon.

Joutsan Seutu -paikallislehden kautta aikain järjestyksessään toisessa, 1.12.1971 ilmestyneessä numerossa on ytimekäs, mainiosti tiivistetty ja erinomaisen iskevä ilmoitus: ”Joutsan Liikekeskus – ohittamaton ostospaikka! ”. Juuri sitähän se todella kauan aikaa oli. Reiluun viiteen vuosikymmeneen mahtuu roppakaupalla monen sorttista yrityselämää, kuin myös Joutsan kunnan ja julkishallinnon toimintoja. Ihan tavanomaista ihmisten ja kotikissojen asumista unohtamatta. Ja toki muutakin.

Vaikka omalle aikakaudelleen tyypillisen, bitumihuovilla vesieristetyn tasakattoisen ja asbestia sisältävillä mineriittilevyillä ulkoverhoillun, rumahkon valkoruskean Liikekeskus-kolossimme taival kohta fyysisesti päättyy, niin matka muisteloiden, tarinoiden ja valokuvien muodossa jatkuu. Sen keruuprojektin olemme jo polkaisseet käyntiin.

Marko Nikkanen

YLÄKUVA: Liikekeskus on nyt tyhjentynyt ja odottaa pian koittavaa purkua. Joutsan kirja- ja paperikaupan tavarat on myyty ja sen toiminta on loppunut.