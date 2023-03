Metsän tyttö tahdon olla

Nyt aion sohaista kunnolla muurahaispesään. Voi olla, että mennään metsään ja pahasti. Toisaalta metsä vastaa niin kuin sinne huudetaan.

Kirjoitus alkaa kainuulaiselta metsäpolulta, niitä oli paljon. Olen tullut siihen tulokseen, että kainuulainen erityisesti haluaa mennä metsään. Onko mitään ihanampaa kuin kesäkuun aamu, salaperäinen metsä, mutkitteleva polku, kukkiva tuomi ja muut kliseet? Entä sienestys, marjastus, retkeily? Metsä on aina ollut olohuoneeni, se on kirjoitettu geeneihini.

Muutettuani Luhankaan lähdin reippaana tyttönä Tapiolan vainiolle ja järkytyin. Missä polut ovat? Rämmin hakkuuaukolla tuhatviisisataa hirvikärpästä kimpussani. Nykyään koenkin metsässä enemmän kauhua kuin koskaan. Avohakattu metsä aiheuttaa surua ja itkua.

Tiedän että 50 % teistä pitää minua nyt ihan hippinä. Tunteellisena tyttönä. Olette oikeassa. Hipit ovat monessa asiassa oikeassa, vaikka voisivat välillä vierailla todellisuudessakin. Tarvitsemme puuta. En voi väittää, ettenkö käyttäisi vessapaperia ja heittäisi koivuklapia uuniin. Kuitenkin 2021 Suomen kuvalehden teettämässä kyselyssä 52 % suomalaisista suhtautuu avohakkuisiin erittäin- tai melko kielteisesti. Alle 35-vuotiaissa metsän arvostaminen teollisuuden raaka-aineena on erittäin alhaista. Mutkikasta. Sopassa kiehuvat metsänomistajien oikeudet ja toisaalta kiista luontokadosta. Hippinä olen itsekin kirjoittanut: Metsä ei tarvitse hoitoa! Hoitivatko dinosaurukset metsiä? Dinosauruksilla ei kuitenkaan ollut tätä maailmaa, joka pyörii energialla ja vessapaperilla.

Suomalaisilla on erityinen metsäsuhde. Se on lisätty jopa Unescon elävän perinnön kansalliseen luetteloon. Oikeastaan haluaisin vain, että tämä otettaisiin enemmän huomioon pitäessämme metsää yhä tiukemmin taloustuotteena. Tänä päivänä tarvitsemme ehkä kipeimmin hyvinvointia, jota metsässä oleskelu tarjoaa. Korona-aikana Suomen kansa ryntäsi metsäretkille ja boomi jatkuu. Haluan metsään myös Luhangassa. I have a dream. Käytännössä haluaisin vain muutaman metsäpolun, vaikka sen talousmetsän halki. Edes yksi retkeilyreitti? Luhangan luonto olisi oiva matkailuvaltti.

Sanna Klemetti