Yrittäjät pistivät hynttyyt yhteen – Nybergin ja Jokisen tavoitteena tarjota kokonaisvaltaisempaa hyvinvointia

Kesällä 2021 yrittäjäpariskunta Sanni ja Tommi Nyberg laajensivat Tahto Works -yritystään avaamalla Koiravuoren hallissa pienkoneiden huolto- ja korjauspalvelun. Jo tällöin ajatus vielä laajemmasta toiminnasta, nimenomaan liikunnan ja hyvinvoinnin saralla, pyöri mielessä. Vaikka liikuntapalvelut periaatteessa viedään sinne missä asiakas on, esimerkiksi kuntosalille tai lenkkipolulle, oli välineille ja asiakastapaamisille löydettävä jokin fyysinen tila.

Erinäisten sattumusten kautta hyvinvointi- ja liikuntapalveluita päästiin laajentamaan toden teolla tämän vuoden alussa, kun yrittäjäkaksikon joukkoon liittyi urheiluhieroja Teresa Jokinen. Jokinen, omaa sukua Teppola, aloitti urheiluhierojana kesällä 2018 Hotelli Aaton ja Ellin kiinteistössä omassa toimipisteessä. Sittemmin äitiysloman ja perheenlisäyksen tiimoilta Jokinen heitti viime kesänä Nybergille, että voisi töihin palatessaan tulla heille töihin.

– Hieronta on tärkeä osa hyvinvointi- ja liikuntapalveluita ja sopii meidän ajattelumalliimme mainiosti. Meillä on ajatuksena tarjota entistä kokonaisvaltaisempaa hyvinvointia, johon Teresa tuo omalla tietotaidollaan rutkasti lisää laajuutta, toteaa Sanni Nyberg.

Hallinnollisen puolen kuuluessa Sanni Nybergin vastuulle on Jokinen päässyt täysillä keskittymään tekemiseen, eli hierojan työhön. Vaikka nimi kyltissä on muuttunut, jatkaa Jokinen toimintaa tutuilla ja samoilla kuvioilla, täysin samassa toimipisteessä.

– Nimenomaan pitkällä tähtäimellä hierojana olen hyvin iloinen, että saa tehdä hyvin monipuolisesti sitä työtä. Asiakas saa aika kokonaisvaltaisesti sitä apua omaan oloonsa, jos vaan tahtoo. Täysin asiakkaan ehdoilla ja palveluntarpeeseen pohjautuen tätä työtä tehdään, täsmentää Jokinen.

Tahto Works Wellness tarjoaa hyvinvointi- ja liikuntapalveluita Sanni Nybergin ja Teresa Jokisen toimesta.

Jokinen ja Nyberg pitävät tärkeänä sitä, että vaikka he tarjoavat ja asiakas ostavat palveluita, tulee asiakkaan myös itse ymmärtää asioista, jotta niistä on asiakkaalle hyötyä. Kaksikko on yhtä mieltä siitä, että hyvinvointi lähtee kuitenkin aina ihmisestä itsestään.

– On ollut mukava huomata hyvinkin lyhyessä ajassa, että puolin ja toisin asiakkaita on kulkeutunut kuntosalilta tai valmennuksesta tänne, tai sitten täältä hieronnasta minulle. Meillä henkilökemiat toimivat hyvin Teresan kanssa ja yhteistyö on lähtenyt hyvin rullaamaan, avartaa Nyberg.

Kaksikolla on suunnitteilla järjestää mahdollisesti tapahtumaa hyvinvoinnin ja liikunnan puitteissa. Myös sosiaalisessa mediassa kaksikko pyrkii jakamaan erityisesti Joutsan liikuntapaikkoihin kohdennettuja vinkkejä ja neuvoja liikuntaan ja hyvinvointiin.

Laajentumisen myötä Tahto Worksin alle kuuluu nykyään kolme eri toimialuetta; Service eli pienkoneiden huolto- ja korjauspalvelut, Wellness eli hyvinvointi- ja liikuntapalvelut ja urheiluhieronta sekä Race, eli moottorikelkkailu ja motocross.

Yläkuva: Teresa Jokinen (vasemmalla) palasi tammikuussa urheiluhierojan hommiin. Vaikka nimi Jousitien toimipisteen ovessa on muuttunut, jatkuu toiminta tutuilla kuvioilla. Vierellä Sanni Nyberg.