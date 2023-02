Kansallispuistotyöryhmä edisti monia asioita puistossa

Joutsan kuntaan perustettiin syksyllä 2021 valtuustoaloitteen pohjalta työryhmä valmistelemaan toimia tänä vuonna 20-vuotisjuhlavuottaan viettävän Leivonmäen kansallispuiston paremmasta hyödyntämisestä matkailu- ja palveluyrityksille, joutsalaisten hyvinvoinnille sekä kunnan imagolle. Neljä kertaa kokoontunut työryhmä on nyt jättänyt loppuraportin, johon Joutsan kunnanhallitus viime kokouksessaan tutustui.

Työryhmä edisti toimillaan muun muassa Koskikaran luontopolun pysäköintijärjestelyjä, Koskikaran-Soimalammen välisen reitin maanvuokrauskuvioita, Joutsan pyöräilyreittien saamista kartalle, Harjunlahden uimarannan lentopallokentän kunnostamista sekä turvepilarin ja infopisteen perustamista Leivonmäen yritystalon pihalle.

Koskikaran luontopolulle lähtijät pysäköivät aiemmin autonsa epävirallisena pysäköintipaikkana toimineeseen entisen Koskikaran koulun pihapiiriin.

– Se on yksityisen omistama tontti kokonaisuudessaan, eli siinä ei ollut talviaurausta, ja autot ovat olleet tienposkessa ja kävelytiellä. Nyt siihen on syksyllä tehty uusi parkkipaikka kunnan tontille, kertoo kansallispuistotyöryhmän puheenjohtaja Lea-Elina Nikkilä viitaten uudella parkilla Rautsillantielle tehtyyn, Metsähallituksen reittikarttaan viralliseksi pysäköintipaikaksi merkittyyn parkkialueeseen.

Koskikaran-Soimalammen välisen reitin maanvuokrasopimus uudistettiin UPM:n kanssa seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. Sopimuskumppanina kunnalla on Metsähallitus, jonka kanssa se maksaa Nikkilän mukaan puoliksi maanvuokran UPM:lle.

Joutsan pyöräilykartaston laatiminen on vielä niin sanotusti vaiheessa, mutta tarkoituksena on Nikkilän mukaan saada alueen pyöräilyreitit kartalle ja uusia osa reitin opasteista. Huonoon kuntoon päässyt Harjunlahden uimarannan lentopallokenttä puolestaan kunnostettiin jo viime vuonna, ja kentällä on nyt uudet tolpat ja uusi verkko.

Kunnan kansallispuistotyöryhmä myös varmisti puiston retkiladun jatkon, ja latu ehdittiin kuin ehdittiinkin Lea-Elina Nikkilän mukaan saada kuntoon hiihtolomaviikoille, kun metsään saatiin vihdoin lunta ja suokin jäätyi riittävästi. Nyt latu on kokonaan ajettu.

Sen sijaan turvepilarin ja infopisteen pystyttäminen tulevat ajankohtaisiksi vasta keväämmällä, kun pilari irrotetaan suosta. Paikka sille on kuitenkin Nikkilän mukaan katsottu ja luvatkin saatu. Kansallispuistossa oli aiemmin turvepilari Kirveslammen parkkipaikalla, mutta se jouduttiin poistamaan, kun parkkipaikkaa laajennettiin. Nyt vastaavanlainen katseenvangitsija on siis kuitenkin nousemassa yritystalon pihaan.

– Sehän on nyt se Karoliinan Kestikievari semmoinen paikka, missä Leivonmäellä matkailijat pysähtyvät, niin siinä voisi sitten samalla vähän kertoa kansallispuistosta, Nikkilä perustelee suunniteltua sijaintia.

Kansallispuistotyöryhmään kuuluivat kunnanhallituksesta Lea-Elina Nikkilän (vihr.) ohella Tenho Tornberg (kesk.) ja Ilari Suuronen (kok.) ja viranhaltijajäseninä kunnanjohtaja Harri Nissinen, elinkeinokoordinaattori Petri Kaitamäki, vapaa-aika- ja nuorisotoimen esimies Kari Kosunen sekä hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka.

Lisäksi kokouksissa olivat asiantuntijoina Metsähallituksen erikoissuunnittelija Maija Mikkola ja puistomestari Henri Solismaa sekä kansallispuiston alueen yritystoimintaa käsittelevässä kokouksessa Versona Oy:n Timo Hämäläinen ja LomaLeivon Viola Fredin.

Työryhmän toiveena on, että kunnan ja Metsähallituksen tapaamisia jatketaan tulevaisuudessa esimerkiksi kerran vuodessa pidettävässä yhteistyötapaamisessa.

Tarja Kuikka

Kuva: JS Arkisto / Jonna Keihäsniemi