Velkomustuomio ihmetytti

Joutsan Yrittäjät ry:tä koskeva, helmikuun alussa julkiselle listalle ilmestynyt, maksamattomasta toisen tahon saatavasta johtunut velkomustuomio on aiheuttanut paikallisissa runsaasti ihmetystä, eikä vähiten yrittäjäpiireissä. Tässä casessa velkojana on Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry, jonka tuomionalainen saatavan määrä on 5.280 euroa. Homma viittasi vahvasti kesän 2022 Joutopäivien musiikin esittämistä sisällään pitäneisiin yleisötilaisuuksiin. Ilmassa oli myös epäilystä, että saattaisi hyvinkin olla jopa Joutorockiin liittyvästä laskusta kyse. Ja sitä kyläfestariahan ei Yrittäjät järjestänyt, vaan se oli yksityisen yritystoimijan heiniä ja seipäitä.

Totuus kiinnosti, joten lähestyimme asiassa luuriteitse yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja Manu Pasasta. Hän ensiksi totesi, että ei ole tällaisesta kuullutkaan, ja perään hämmästeli, että mistähän tässä on kysymys. Tilannetta hänelle avaavan keskustelun päätteeksi Pasanen ilmoitti ryhtyvänsä selvittelemään asiaa.

Selvyyttä sitten saatiinkin. Ensinnäkin yrittäjäyhdistykseltä oli syystä tai toisesta jäänyt viime kesän juhla-Joutopäivien osalta ilmoitus Teostolle kokonaan tekemättä ja lähettämättä. Tästä seurasi se, että Teosto käytti – kuten verottaja konsanaan – harkintaa ja pisti hatustaan eli arviosta reippaan, varmasti riittävän ison laskun. Toiseksi Teostolla oli sattumoisin järjestelmässään väärät laskutustiedot, vaikka Yrittäjien toimesta oli jo vuonna 2020 pyydetty osoite muuttamaan. Lasku ja sitä seuranneet karhukirjeet menivät täten väärään paikkaan, eivätkä koskaan löytäneet tietään Joutsan Yrittäjille ja sen kirstunvartijalle. Kaiken tulemana oli jo edellä mainittu velkomustuomio.

Manu Pasanen on käynyt kuvion Teoston kanssa hyvässä yhteisymmärryksessä läpi ja asiat on saatu sen myötä sovittua ja oikealle tolalleen. Teosto on tehnyt Yrittäjien nyt vihdoin jälkijunassa sille toimittaman ilmoituksen perusteella uuden laskun ja mitätöinyt alkuperäisen saatavansa, jota koskeva mainittu tuomio näkyy tosin vielä julkisena. Poistuu kyllä aikanaan. Teosto on osaltaan lopettanut perintätoimet.

Teostolta tullut uusi ja oikeansuuruinen lasku on inhimilliseltä tuntuva 662,85 euroa. Pasasen mukaan eurot sen maksamiseen helposti kyllä löytyy, ja olisivat kuulemma tarvittaessa löytyneet myös alkuperäisen arviolaskun paljon muhkeamman summan hoitamiseen. Antaa viitettä siitä, että yhdistyksellä olisi ”pino” kunnossa. Hyvä!

Ja tosiaan Teoston lasku perustuu nimenomaan Joutopäivien 2022 tapahtumiin, ei missään määrin elokuiseen Joutorockiin. Puheenjohtaja Pasanen sanoi laskeskelleensa, että yli 5.000 euron teostokorvaukseen olisi Joutopäivien lipputulot pitäneet olla suunnilleen 140.000 euroa. Tosialliset lipputulot olivat noin 13.000 euroa, joita kertyivät talomuseon maksullisesta tilaisuudesta. Lisäksi Teosto-maksuja lankesi jokunen kymppi parista Uimalassa järjestetystä ilmaisjutusta. Näin!

Marko Nikkanen