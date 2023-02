Sana sunnuntaiksi: Paasto on alkanut; koskettaako se minua?

Laskiaistiistai on vaihtunut keskiviikoksi, mutta miten se näkyy? Arki jatkuu entisenlaisena, tosin valoisa aika päivästä pitenee pitenemistään. Jos olisimme sellaisessa maassa, jossa vietetään karnevaalikulkueita, tiistaita seuraava keskiviikko olisi kuitenkin hyvin erilainen päivä. Kaikki kaduilla oleva ilonpito on lakannut. Paljon ihmisiä menee kirkkoihin saamaan tuhkaristin otsallensa. On alkanut paastonaika ja sen ensimmäinen päivä, tuhkakeskiviikko.

Paastonajan idea ei ole se, että ennen paastoa on vietetty laskiaisriehaa, karnevaali-ilottelua ja juhlittu, ja nyt seuraavana keskiviikkona yhtäkkiä kaikki mukavuus, ilonpito ja herkkuruuat ovat kiellettyjä. Itse asiassa laskiaisen vieton ajatus on, että paastoa valmistavasta ajasta siirrytään luontevasti itse paastonaikaan. Itäisessä kristikunnassa paasto alkaa jo laskiaissunnuntain eli suuren sovintosunnuntain iltana.

Rautakauppala LVIALA PM Autohuolto Oy

Paastonajan alkaminen siis ei juuri näy Suomessa, ellei mene kirkkoon ja huomaa, että kirkon tekstiilit ovat vaihtuneet vihreästä violetiksi. Messuissa jätetään kunnian ja kiitosvirren laulaminen pois. Vaikka läntisessä kalenterissa paastonajan 40 päivää lasketaan pääsiäistä edeltävistä arkipäivistä, paastonajan olemassaolo näkyy kuitenkin juuri sunnuntaisin kirkoissa.

Paastonaika huipentuu Jeesuksen kärsimykseen ja kuolemaan pitkänäperjantaina. Sen ensimmäinen sunnuntai vie meidät kuitenkin Jeesuksen julkisen toiminnan alkuviikkoihin. Kun Jeesus oli saanut kasteen Jordanilla, Pyhä Henki lähetti Hänet erämaahan 40 päiväksi, ennen kuin Jeesus alkoi kiertää Israelin ja erityisesti Galilean kyliä ja kaupunkeja. Erämaassa Jeesus todella paastosi. Tämä aika huipentui kolmeen kiusaukseen, joista Jeesus torjui jokaisen Jumalan sanan avulla. Kiusaukseen muuttaa kiviä leiviksi Jeesus vastasi: ”On kirjoitettu: ’Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta.’” (Matt. 4: 4.) Myös erityisesti kaksi seuraavaa sunnuntaita läntisessä kirkkovuodessa liittyvät teemaan kamppailusta pahan voimia vastaan.

Paastonaikana voi vapauden hengessä toki esimerkiksi yksinkertaistaa ruokavaliotaan, mutta olennaista on keskittyä siihen, että olemme täysin sen varassa, mitä Jeesus on tehnyt puolestamme. Hän on voittanut kaikki kiusaukset ja sovittanut syntimme. Tähän turvautuen saamme odottaa myös tulevaa pääsiäisjuhlaa.

Olavi Saurio

vt. kirkkoherra