JouHos Oy konkurssissa – kokonaisuudelle tai osakokonaisuuksille haetaan nyt jatkajaa

Joutsassa helmikuussa 2019 perustettu JouHos Oy jätti käräjäoikeudelle 10.2.2023 vapaaehtoisen konkurssihakemuksen. Varsinainen konkurssiin asettaminen rekisteröityi 14.2.2023. Käräjäoikeus määräsi samalla pesänhoitajaksi AA Janne Kallioisen Asianajotoimisto Fennosta. Vapaaehtoinen konkurssi on kyseessä silloin, kun velallisyhtiö sitä itse omaehtoisesti hakee.

Yritys voidaan hakea ja asettaa konkurssiin silloin, jos se ei kykene vastaamaan veloistaan, on siis käytännössä maksukyvytön. Vielä osin täsmentymättömät JouHos Oy:n velat on pesänhoitaja Janne Kallioisen mukaan noin 240.000 euroa ja varallisuuden arvo puolestaan arviolta noin 200.000 euron luokkaa. Varallisuus koostuu pitkälti yhtiön irtaimesta omaisuudesta, kuten panimon tuotantolaitteistosta, sekä kahvilan sekä ravintolan kalusteista, koneista ja laitteista ja muusta käyttöirtaimistosta.

JouHos Oy on pyörittänyt Joutsan ydinkeskustassa ”Kellarinmäellä” sijaitsevassa, Lamminmäen Tilat Ky:n omistamassa liikerakennuksessa monia eri toimintoja. Ydinpaletin ovat muodostaneet Hotelli Aatto & Elli, Kellariravintola ja Ellin kahvila, ja uusimpana lenkkinä perinnejuoma sahtiin, sekä olut- ja muihin mallastuotteisiin erikoistunut Kellarin Varastopanimo.

Lain mukaan konkurssiin ajautuneen yrityksen työntekijöiden työsuhteet jatkuvat katkeamatta pesän lukuun vähintään kahden viikon ajan asettamispäivästä lukien. JouHos Oy:n palveluksessa oli sen loppuaikoina ja konkurssin merkitsemishetkellä yhteensä kolme ulkopuolista työntekijää. Heidät kaikki on irtisanottu 14.2. ja tämän myötä työsuhteet päättyvät helmikuun loppuun. Lisäksi yrityksessä työskenteli sen toimitusjohtajana ollut Visa-Matti Kuitunen.

– JouHos Oy:n konkurssipesällä on ollut ja on siis ainakin kahden viikon ajan mahdollista vastata hotellin majoitustoiminnasta ja hoitaa helmikuun loppuun asti ennen konkurssia tehtyjä huonevarauksia, sanoo Kallioinen. Booking eli varausjärjestelmä on jo suljettu, joten uusia majoitusvarauksia ei voi enää tehdä.

Tällä hetkellä Hotelli Aatto & Ellin majoituspuolella on sangen hiljaista. Sen sijaan tulevan viikonlopun ajaksi hotellin kaikille, yli 40 vuodepaikalle on kovasti tarvetta ja kysyntää, johtuen Joutsassa järjestettävistä kaksipäiväisistä hiihtosuunnistuksen SM-kisoista. Talon kaikki 13 hotellihuonetta ovat ennakkoon jo varattuina ja ainakin tällä tietoa konkurssipesä pyrkii hoitamaan asian siten, että majoittuminen Jousitie 39:ssä onnistuu. Viikonvaihteen jälkeen hotellitoiminnan alainen huonemajoitus Kellarinmäellä loppuu ainakin toistaiseksi kokonaan.

Kahvilasta on saanut vielä alkuvuodesta aamiaista ja lounasta, mutta ei näitäkään enää vähän aikaan. Kellariravintola on ollut kiinni koko talven yksittäisiä muutaman päivän poikkeusjaksoja lukuun ottamatta.

Varastopanimossa ei sielläkään ole juuri nyt toimintaa, paitsi jotain juomavalmisteita on valmiina tai vielä kehkeytymässä ja odottamassa mahdollista jatkokäsittelyä. Panimon tuotantoon alan asiantuntijana aktiivisesti ja keskeisellä tavalla osallistuneelta joutsalaiselta Pasi Olkkoselta saadun tiedon mukaan varastossa on tällä hetkellä vanhentuneiden päivämäärien takia hävitettäviksi joutuvien sahtien ja Joutorock-kaljojen ohella jossain määrin täysin myyntikuntoisia ja jo pullotettuja tuotteita. Olkkosen mukaan panimolta löytyy lisäksi muun muassa useita satoja litroja kypsymisprosessinsa loppupuolella olevaa, tulevan kesän 2023 markkinoille tähdättyä Varastopanimon uutta siideriä. Tämä uutuustuote alkaisi olla pian valmista pullotettavaksi. Eri asia sitten, mihin se lopulta päätyy.

Yhtiö on vuosien 2019–2022 aikana järjestänyt Visa-Matti Kuitusen ideoimina ja johtamina projekteina ja tapahtumina Kellari Garden Partyja Joutopäivien yhteydessä ja varsin mittavan luokan konserteiksi paisuneita Joutorock-kyläfestivaaleja. Tätä ennen pitkät perinteet omaava Joutorock oli osana heinäkuun Joutopäivien omaa ohjelmatarjontaa, mutta viime vuosina ne ovat olleet Joutopäivistä irrotettuina, erillisinä tapahtumina elokuussa ja vetäneet parhaimmillaan jopa noin 2.000 hengen yleisön.

Edellä mainittujen lisäksi JouHos on omalta osaltaan vastannut myös päivittäisestä paikallisesta ateriapalvelusta toimittaen sopimusperusteisesti ruoka-annoksia Kartanokodille ja muutamalle muulle yksittäiselle taholle. Tältä osin viimeinen toimitus on hoidettu 20.2. eli viime maanantaina. Tätä toimintaa tältä osin jatkaa suoraan, ilman keskeytystä Juhani Kuitusen yritys Lamminmäen Juhla ja Peti avoin yhtiö.

Pesänhoitaja Janne Kallioisen mukaan heillä on nyt seuraavaksi tarkoituksena etsiä mahdollista ostajaa tai ostajia jatkamaan JouHos:in harjoittamia liiketoimintoja.

– Kartoitamme, löytyisikö koko tästä kokonaisuudesta kiinnostunutta tahoa tai vaihtoehtoisesti mahdollisia osakokonaisuuksista kiinnostuneita. Mitään valmista ei vielä tässä vaiheessa ole. Sinällään toiminnot ovat sentyyppisiä, että myös niiden paloittelu olisi hyvin mahdollista, pesänhoitaja Janne Kallioinen toteaa.

Marko Nikkanen

Yläkuva: Konkurssiin mennyt JouHos Oy operoi Joutsan keskustaajamassa, Jousitien varrella sijaitsevassa liikerakennuksessa, joka peruskorjattiin kattavasti muutamia vuosia sitten. Kiinteistön omistaa Lamminmäen Tilat Ky, jossa vastuunalaisena yhtiömiehenä on Visa-Matti Kuitunen. Varastopanimolla on tuotantotilat talon kellarikerroksessa. Kuva sisäpihan puolelta, missä on pidetty muun muassa Kellari Garden Partyja.