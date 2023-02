Hiihtosuunnistuksen SM-sprintteihin ja -sprinttiviesteihin noin 700 ilmoittautunutta – Kirkonkylän ladut varattu kilpailukäyttöön

Tulevana viikonloppuna Joutsan urheilupyhätössä riittää vipinää, kun alueella käydään hiihtosuunnistuksen SM-sprintit ja sprinttiviestit noin 700 kilpailijan voimin. Kilpailut järjestää Itä-Päijänteen Rasti, ja kilpailut ovat samalla seuran 50-vuotisjuhlakilpailut.

Kilpailukeskuksena toimii Joutsan liikuntahalli, joka tarjoaa loistavat puitteet niin kilpailijoille kuin katsojillekin. Kilpailumaaston osina ovat perinteikkäät Koiravuoren ja Valklammen maastot. Hiihtosuunnistusradat tukeutuvat Joutsan kk:n latuverkostoon ja kilpailuja varten on ajettu myös lisää hiihtosuunnistuksen kelkkauria pururadan ympäristöön.

Lauantaina kilpaillaan henkilökohtainen sprinttikilpailu, joka on myös World Raking Event (WRE) naisten ja miesten pääsarjoissa. Lauantain SM-sprinttiin on ilmoittautunut yhteensä 425 kilpailijaa. Sunnuntain SM-sprinttiviesteihin on ilmoittautunut yhteensä 143 parivaljakkoa.

Alueella liikkuvia, myös kelkkailijoita, pyydetäänkin ottamaan huomioon tapahtuma omassa liikkumisessaan viikonloppuna. Hiihtosuunnistajia liikkuu kirkonkylän laduilla ajoittain vastakkaiseenkin suuntaan kovaa vauhtia, poiketen virallisista hiihtosuunnista. Joutsan liikuntahalli, urheilukenttä ja yhtenäiskoulun piha-alueet sekä pysäköinnit on varattu tapahtuman ajan.

Kirkonkylän ladut ovat kilpailukäytössä. Muut kuin kilpailijat pääsevät parhaiten hiihtämään Teollisuustien P-paikalta, josta on hyvät latuyhteydet muun muassa 7,5 kilometrin takalenkille, ampumaradan suolenkille tai Tammihaaraan.

Tapahtuman seuraaminen onnistuu parhaiten liikuntahallin pihasta.

Jonna Keihäsniemi