Tuomo Vuoteenoman taidetta KITAssa

Kineettisen taiteen talo KITAssa on vielä tämän viikon ajan esillä Tuomo Vuoteenoman teoksista koostuva Elämän_lanka -näyttely, joka on nähtävissä sekä sisällä talossa että sen ulkopuolelta. KITA ei ole lähtökohtaisesti avoinna päivittäin, vaan sisälle näyttelyä pääsee katsomaan sopimalla asiasta erikseen taiteilijan kanssa. Ulkoa näyttely ja sen valaistujen teosten pihamaalle heittämä varjoleikki taas ovat nähtävissä iltaisin. Näyttely on avoinna kokonaisuudessaan viimeisenä sunnuntai-iltana 26.2.

Kineettisessä taiteessa keskeistä on liike, jonka tuottamiseen käytetään Vuoteenoman mukaan monen tyyppisesti fysikaalisia ilmiöitä hyväksi. Sisätiloissa olevissa teoksissa kyse on yleensä moottorin synnyttämästä liikkeestä, mutta myös tuulta ja veden virtausta voidaan käyttää.

Yhdellä moottorilla voi tuottaa liikkeen Vuoteenoman mukaan useampaan teokseen yhtä aikaa. Esimerkkinä tästä KITAssa on kaksi kahdessa eri huoneessa, jopa talon eri kerroksissa olevaa teosta, joita liikuttaa yhteisen moottorin liikuttama lanka.

– Tätä systeemiä voi käyttää tosi monenlaisissa tiloissa ja luoda tavallaan erilaisia dimensioita, kuvaa Vuoteenoma.

Hän käyttää taiteessaan paljon esimerkiksi roskalavoilta ja netin kierrätysryhmistä löytyneitä kierrätysmateriaaleja, nytkin nähtävissä teoksissa on hyödynnetty muun muassa hylättyjä keittiövälineitä kuten raastinrautoja ja kakkuvuokia. Pyhimys-teoksesta löytyy samovaarikin, jolla on teoksessa oma symboliikkansa. Suhdettaan romuun Vuoteenoma kuvaa toteamalla, että hän on saattanut kerätä joitain tavaroita kymmenkin vuotta tietämättä yhtään, mihin ne tulevat.

– Kun rupeaa tekemään, niin ne löytää monesti paikkansa. Iso osa tietenkin ei, taiteilija nauraa.

Tuomo Vuoteenoma toimii KITAn taiteellisena johtajana. Pohjavireen teoksiinsa insinööritoimistotaustan omaava teollisen muotoilijan koulutuksen saanut mies ammentaa scifi-novelleista ja -romaaneista.

– Sitä kautta viihdyttää itseään erilaisilla absurdeillakin kertomuksilla, ja sitten koettaa rakentaa, että miltä se näyttää käytännössä. Tavallaan ne ovat niin kuin jostain ylimääräisestä ulottuvuudesta olevia hahmoja, mitä ei tarvitse olla eikä toivottavastikaan ole oikeasti olemassa, hän naurahtaa.

Uuden työn aloittaminen on Vuoteenoman mukaan yleensä pohtimista ja mekaanisia kokeiluja, jotka eivät välttämättä edes tule lopulliseen teokseen. Hän arvelee yhtä veistosta varten kokeilluista mekaanisista asioista ehkä korkeintaan kymmenesosan päätyvän teokseen.

– Se yksinkertaistuu loppua kohden aina.

Elämän_lanka -näyttelyn päätyttyä seuraava näyttely KITAssa on tuleva kesänäyttely, jonka avajaiset ovat 17.6.

Tarja Kuikka