Joutsan kirkon paanukatto korjataan ja tervataan tulevana suvena

Joutsan kirkon paanukatto tervataan tulevana kesänä. Myös rikki menneitä paanuja vaihdetaan. Joutsan kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan Uudenkaarlepyyn Paanukatto -nimisen firman tarjouksen 160.704 euron tarjouksen. Valittavana olisi ollut myös jonkin verran halvempi tarjous (E-P Tervapinta 149.700 e), mutta pisteytyksessä voittaneen yhtiön katsottiin suunnitelleen järkevämmin kirkon suojauksen tervauksen aikana.

Insinööritoimisto Jouko Sjöberg teki viime kesänä Joutsan kirkon paanukaton kuntotarkastuksen. Sen mukaan rikkinäisiä paanuja on noin 800 kappaletta ja tervaa ei ole katossa nimeksikään. Paanukatto on tiettävästi tervattu edellisen kerran vuonna 2005. Paanukattojen suositeltu huoltotervausväli on 3–5 vuotta.

Aikoinaan osa kirkon katosta on pellitetty. Kokouksessa hallintojohtaja Heikki Kangas taustoitti tätä asiaa toteamalla, että Museoviraston ja kirkkohallituksen ohjeet ovat nykyään tiukemmat suojeltujen kohteiden muutostöistä, joten lupaa pellitykseen tuskin heltiäisi.

Paanujen ja muiden paanukattorakenteiden korjaukset tehdään kevään ja kesän 2023 aikana ja tervaus syksyllä. Kahden pienemmän lappeen paanut uusitaan kaikki ja siitä saatavilla paremmilla paanuilla tehdään muilla katoilla yksittäisten paanujen vaihtoa.

Urakka ei sisällä tervauksessa käytettävää hautatervaa. Sen hankkii seurakunta mainitun insinööritoimiston avustuksella. Näin varmistetaan, että terva on laadukasta. Tervan ostoon on varauduttu 10.000 eurolla.

Kunnostus vaatii ammattitaitoisen asiantuntijan valvontaa. Palkkakuluihin on varattu 5.000 euroa.

Kirkkoneuvosto päätti paanukaton korjauskulujen vuoksi hakea rakennusavustusta kirkkohallitukselta kulttuuriperinnön hoitoon 175.704 euroa. Yleensä toteutuneet avustusprosentit ovat vaihdelleet 60 ja 80 prosentin välillä.

Korjaustyöt eivät vaikuta kirkon käyttöön, mikä jatkuu normaalisti.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Joutsan kirkon paanukatot tervataan ja osin uusitaan tulevan kesän aikana.