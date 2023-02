Luhanka on vuoden 2023 vierasvenesatama – palkinnon oikeasta vastaanottajasta heräsi kiivas keskustelu

Luhanka on valittu vuoden 2023 vierasvenesatamaksi. Tunnustuksen vuoden vierasvenesatamasta myöntää Suomen Purjehdus- ja Veneily ry:n (SPV) alainen venesatamakomitea. Palkinnon Vene-messuilla Helsingissä viikko sitten perjantaina vastaanotti Luhangan kunnanjohtaja Tuomo Kärnä.

Mutta kenelle palkinto sitten kuuluu? Suomen Messusäätiön ja SPV:n järjestämään Vuoden vierasvenesatama -äänestykseen satamia on koottu Suomen virallisesta vierasvenesatamat ry:n rekisteristä, jossa jokaiselle satamalle on annettu yksilöity numero. Rekisteriä ylläpitää SPV yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Rautakauppala LVIALA PM Autohuolto Oy

Äänestyksessä veneilijät kertoivat, missä satamissa ovat kuluneella kaudella vierailleet ja nimeävät näistä paremmuusjärjestyksessä kolme suosikkiaan.

Vierassatamat.fi-verkkosivustolta haettaessa Luhanka-hakusanalla sataman palveluiden lista on kattava. Nämä listan palvelut ovat kuitenkin kahden eri tahon ylläpitämiä. Kunnan satamasta löytyy venepaikkojen ja sähköliittymän lisäksi septityhjennys. Toisesta, eli tuttavallisemmin yrittäjä Jarno Ankermanin rakentamasta Reetin satamasta, veneilijälle avautuu monipuolinen palvelukokonaisuus muun muassa ravintolan, kyläkaupan, yöpymisen kuin pesu- ja saunatilojen muodossa.

SPV:n tiedotteessa Luhangan perusteluissa todettiin, että Päijänteellä sijaitsevaa Luhangan satamaa on kehitetty voimakkaasti viime vuosina. Kiitosta sateli uusille laitureille, lähikaupan ja ravintolan tarjoamille satamapalveluille sekä hyvälle ja rennolle tunnelmalle.

SPV:n venesatamatoimikunnan puheenjohtaja Tor von Zweygbergk kertoo, että palkinto myönnetään sille, jonka nimissä satama on vierasvenesatamien virallisessa rekisterissä.

– Palkinto jaetaan taholle, jolla on nimissään satama sekä virallinen numero, eli tässä tapauksessa Luhangan kunnalle. Luhangan satama sai tämän vuoden äänestyksessä valtavan äänivyöryn, kohdistuen palveluntarjontaan. Vierasvenesataman statukseen on tietyt kriteerit, jotka Luhangan kokonaisuus, eli kunta ja Reetin satama täyttävät yhdessä. Luhangan satama on meidän näkövinkkelistämme kokonaisuus, vaikka siellä onkin periaatteessa kaksi toimijaa, jotka toimivat saman rekisterinumeron alla, toteaa von Zweygbergk.

Von Zweygbergk toteaa komitean toimineen oikein palkinnon luovuttamisessa kunnalle, mutta pahoittelee samalla suuresti järjestävän tahon puolesta yrittäjän tilannetta.

– Olen todella pahoillani järjestäjän puolesta, että satamassa toimivien kunnan ja yrittäjän välinen, keskinäinen yhteydenpito ei ole syystä taikka toisesta toiminut. Luhangan kunta tietää ja on palkinnon julkistamisen jälkeen käydyissä keskusteluissa tunnustanut, että kunnia kuuluu yhteistyökumppaneille, ja sitä olisi pitänyt jakaa eteenpäin. Me emme voi sille mitään, että viestintä ei ole toiminut. Yrittäjä on selkeästi tehnyt hyvää työtä sataman kehittämiseksi ja on meidän mielestämme täysin kunniansa ansainnut, jatkaa Zweygbergk.

Vuoden vierasvenesatamapalkinto 2023 myönnettiin Luhangalle. Kuva: Heikki Utula

Ihmetystä on herättänyt myös se, miksi palkintotilaisuudessa Luhangan satamaa edusti vain kunnanjohtaja. Kutsu palkintotilaisuuteen lähti voittaneen sataman edustajalle, eli Luhangan kunnalle.

– Toimin asiassa kilpailunjärjestäjän ohjeiden mukaisesti ja minua kiellettiin kertomasta asiasta ennen julkaisua eli ehdottomasti toimin oikein niin kuin viranhaltijan kuuluu toimia. Kilpailun järjestäjän kanssa käytiin vielä lävitse, minkälainen Luhangan sataman kokonaisuus on ja mistä se muodostuu. Samoin sanallinen palaute mitä kisassa annettiin Luhankaan, mikä jakautui useampaan eri aihealueeseen ja tekijöihin, kommentoi Kärnä.

Vene-messut jatkuvat vielä tämän viikon ajan ja Ankerman on lähdössä messuille paikan päälle perjantaiksi ja lauantaiksi.

– Minulle ei täysin ole selvää mitä järjestäjän puolesta on luvassa, mutta ainakin jonkinlainen vastaanotto ja huomiointi on luvattu. Olen saanut liput messujen järjestäjän toimesta ja lähden edustamaan sinne omia palveluitani, toteaa Ankerman.

Vuoden vierasvenesatama -palkintoon kuuluu satamatoiminnan kehittämiseen tarkoitettu 2 500 euron summa. Kärnän mukaan palkintoraha tullaan kanavoimaan sataman opasteiden kehitykseen ja lähivuosien aikana satamaan tullaan kehittämään lisäämällä laitureita, venepaikkoja ja viihtyisyyttä.

Jonna Keihäsniemi

Palkinnon myöntäneen komitean mukaan Luhangan satama on kokonaisuus, jossa toimii kaksi toimijaa saman rekisterinumeron alla. Satamassa on kunnan laituri sekä Reetin, eli kyläkauppias Jarno Ankermanin rakentama ja ylläpitämä laiturikokonaisuus. Kuvassa etualalla Reetin satama ja takana kunnan satama. Kuva: JS Arkisto/Tarja Kuikka