Vastine Jukka Huikon kirjoitukseen

Tapaus Ilmoseen liittyen: Kunnanhallitus on yksimielisesti päättänyt tutkintapyynnön jättämisestä salaisen asian vuotamisessa. Toisin kuin Jukka Huikko väittää, tutkintapyynnössä ei nimetty ketään epäillyksi. Poliisi on vastannut tutkinnasta, joten tutkintamenettelyyn tai tutkimatta jättämisiin en ota kantaa.

Syyttäjä toteaa päätöksessään, että riidatonta on, että kunnanhallituksesta on vuodettu salaisia tietoa ennen kuin päätös on tullut julkiseksi, joten tutkintapyyntö ei ollut perätön. Syyttämättäjättämispäätöksessä syyttäjä Tii Kiljunen ei myöskään totea Ilmosen syyttömyyttä, vaan ainoastaan sen, että näyttö ei riittänyt syytteen nostamiseen.

Jukolan Juusto Oy:n maksujärjestelyistä ei päätä kunnanjohtaja, vaan ne on käsitelty vuosien aikana kunnanhallituksessa, ja maksujärjestelyille on aina ollut kunnanhallituksen tuki. Tällä hetkellä tilanne on järjestyksessä. Olen iloinen Jukolan Juusto Oy:n menestyksestä, viimeisenä Juustomestari-patsas Suomen maistuvimpana juustona. Veronmaksajien rahoja on palanut moninkertaisesti toisen joutsalaisyrityksen saneerausmenettelyssä, jonka hallitustyöskentelyyn Huikko osallistuu.

Olen iloinen myös onnistuneista ja kuntalaisia hyvin palvelevista koulu- ja soterakennuksista. Kaikki rakentamispäätökset on tehty valtuuston selkeillä enemmistöpäätöksillä. Farssi on lähinnä se, että näiden joutsalaisille tärkeiden hankkeiden toteutuminen yritettiin valituksilla kampittaa vielä niiden ollessa käytössä.

En osallistu politiikkaan. En kuulu mihinkään puolueeseen.

Hyvän lehtimiestavan ja JSN:n ohjeiden mukaan yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisistä aineistosta myös mielipidekirjoituksessa. Huikon kirjoituksessa ne ovat iloisesti sekaisin. Joutsan Seudulla on ollut mahdollisuus tarkastaa kirjoituksessa olevat ainakin tapaus-Ilmosen tiedot, koska lehdellä on ollut käytettävissään sekä tutkinta-aineisto että syyttämättäjättämispäätös.

En aio osallistua enempää tämän asian käsittelyyn paikallislehdessä. Tämän kaltainen mustamaalaaminen ei edistä tehtäväni hoitamista tai sen jättämistä. Tähän on tarvittaessa ainoastaan valtuustolla Kuntalain mukaiset keinot.

Harri Nissinen

kunnanjohtaja