Kirsi Pohjola Lapuan hiippakunnan pappisasessoriksi

Luhankalainen yhteiskuntatieteiden tohtori, pastori Kirsi Pohjola (kuvassa) on valittu alustavan vaalituloksen mukaan Lapuan hiippakunnan pappisasessoriksi. Hiippakunnan läntisen alueen johtavana pappina Jyväskylän seurakunnassa toimiva Pohjola sai tänään toimitetussa pappisasessorin vaalissa eniten ääniä, 73 ääntä. Jos tulos vahvistetaan, tuomiokapituli nimittää hänet hiippakunnan pappisasessoriksi kolmen vuoden ajaksi. Kyseessä on Pohjolan ensimmäinen asessorikausi.

Rovastikunnittain toimitetussa Lapuan hiippakunnan pappisasessorin vaalissa annettiin kaikkiaan 205 ääntä. Äänioikeutettuja oli 480. Äänioikeutettuina olivat hiippakunnan papit ja virassa olevat lehtorit.

Rautakauppala LVIALA PM Autohuolto Oy

Pappisasessorin tehtävä on oman viran ohella hoidettava osa-aikainen tehtävä. Pappisasessori osallistuu muun muassa tuomiokapitulin istuntoihin ja piispantarkastuksiin. Pappisasessoriksi kelpoinen on hiippakuntaan kuuluvan seurakunnan tai seurakuntayhtymän palveluksessa oleva pappi, joka on toistaiseksi voimassa olevassa virkasuhteessa ja suorittanut ylemmän pastoraalitutkinnon.

Sama henkilö voidaan valita pappisasessoriksi enintään kahdeksi toimikaudeksi.

Lapuan hiippakunnassa on kaksi pappisasessoria, joista toinen on perinteisesti ollut Keski-Suomesta ja toinen hiippakunnan länsiosasta. Tehtävässä toimivat tällä hetkellä Äänekosken seurakunnan kirkkoherra, teologian lisensiaatti Elina Tourunen, jonka toinen asessorikausi päättyy 30.4., sekä Alajärven seurakunnan kirkkoherra, teologian tohtori, filosofian tohtori Ari Auranen.

Tarja Kuikka

Kuvassa Kirsi Pohjola Jorge-kissansa kanssa.