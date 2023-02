JUURI NYT: JouHos Oy jättänyt konkurssihakemuksen

Joutsan keskustassa Hotelli Aatto & Elliä, Ellin kahvilaa, Ravintola Kellaria ja Varastopanimoa pyörittänyt JouHos Oy jättänyt 10.2.2023 konkurssihakemuksen Keski-Suomen käräjäoikeudelle. Yritys on rekisteröity helmikuussa 2019, kotipaikka on Joutsa ja sen toimitusjohtajana on ollut Visa-Matti Kuitunen.

JouHos Oy:n aputoiminimiä ovat Kellarin Varastopanimon lisäksi mm. Joutorock ja Garden Party.

YLÄKUVA: JouHos Oy liiketoimintoja on pyöritetty Jousitie 39:ssa sijaitsevassa kiinteistössä ”Kellarinmäellä”.

