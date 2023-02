Lukion Wanhat tanssivat

Joutsan lukion Wanhojen tanssit tanssitaan tänään. Koululaisille tarkoitettu näytös pidettiin aamupäivällä liikuntahallilla, ja illalla on vuorossa kaikille avoin yleisönäytös.

Wanhojen tansseilla on Joutsan lukiossa pitkä perinne, tanssit on järjestetty vuosittain jo vuodesta 1987. Tänä vuonna tanssimassa on yhdeksän paria. Ohjelmistossa on osin tuttuja, Wanhojen tansseissa jo vuosien ajan kuultuja tansseja – muun muassa avaustanssi eli salonkitanssi, Wienervalssi ja Cicapo.

Tänäkin vuonna Wanhat ovat myös suunnitelleet oman tanssinsa. Sen teema on elokuvamaailmasta.

