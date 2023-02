Joutsan kunnanhallitus on päättänyt lakkauttaa kunnasta toimistosihteerin viran tämän vuoden maaliskuun alusta alkaen. Virassa työskentelevä Leena Hietala on jäämässä tuolloin eläkkeelle, ja hänen virkansa on viimeinen toimistosihteerin virka Joutsan kunnassa – loput toimistosihteerit ovat työsuhteisia.

Hietalan jäätyä eläkkeelle toimistosihteerin viralle ei ole enää tarvetta.

