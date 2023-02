Tarjolla Joutopäivät Haihatuksen tapaan

OLIPA kerrassaan miellyttävä uutinen koskien Joutsan Joutopäiviä. Tarina ei päättynytkään 50. juhlavuoteen, vaan tapahtuma saa onnellisesti jatkumoa. Pari koronakesää jouduimme olemaan kokonaan ilman Joutopäivähumua, mutta onhan se tunnustettava, että Joutsan suvesta puuttuisi peruuttamattomasti jotain olennaista, jos Joutopäiviä ei enää lainkaan meillä olisi.

JP-järjestelyvastuuta vuosikymmenen urheasti kantaneelta paikalliselta yrittäjäyhdistykseltä loppui puhti, eväät ja tekijät vuoteen 2022. Joulukuussa pohdiskelimme, että tuskinpa Joutsassa on kuitenkaan heitetty jousipyssyä nuolineen kaivoon Joutopäivien suhteen, vaikka haastavan korkea seinä tuntuikin sillä hetkellä olevan vastassa. Mutustelimme, että ainakin Taidelaitos Haihatus voisi olla sellainen taho, joka pystyisi luomaan meille uutta ja kiinnostavaa Joutosettiä.

Näin sitten kävikin! Joutsan kunta tarjosi nimenomaan Haihatukselle Joutopäivien viestikapulaa ja tämä siihen myös tiukalla otteellaan tarttui. Hienoa! Linjaustakin on jo tehtynä. Haihatuksen pääjehu Risto Puurunen haluaa yhdistää perinnettä ja nykyisyyttä ja sekoitella vanhoista sekä uusista aineksista kesän 2023 Joutopäivät. Varsinaisen JP-viikonlopun ja Joutoviikon sen perään.

Haihatuksen tuotteliaisiin, ennakkoluulottomiin, rohkeisiin ja taitaviin käsiin uskoo luottavaisin mielin Joutopäivien päävetovastuun, uusideoinnin ja rakentelun. Maineikas taidelaitoksemme on monessa liemessä keitetty ja terävät kyntensä näyttänyt. ”Puurusen Kone” on varmasti iskussaan ja vahvasti elementissään, kun se pääsee oikein isolla pensselillä Joutopäiväkuvia ja -tunnelmia maalaamaan.

Mitä vanhoista tarpeista kannattaisi nostaa jatkossa mukaan? JP-historiasta löytyy poimittavaksi kaikenlaista: on Pääjuhlaa, Perinnenäytöksiä ja -mestareita, Joutopäiväseminaaria, monenkirjavia kansantanssiryhmiä sekä muita ulkomaisia ja kotimaisia esiintyjiä (kuoroja, yhtyeitä, solisteja). On myös Riihitanssit & Riihidisco, Joutorock, JP-musaklubit, Katutanssit, Iltamat, Lastenjuhla, Tukkilaiskisat, Kyläkisat, Joutohölkkä, Joutoravit, Kirkkovenenäytös & Juhlajumalanpalvelus, Kesäteatteri, Tivoli, Torialue, tapahtumat ja tilaisuudet kyläkunnilla. Ja tietysti kaiken keskellä häärännyt Joutomies, jolla toisinaan on käspuolessaan kiehnännyt viehkeä, kaunis vaaleakutrinen Kastehelmi.

Tulisikohan jopa valinnanvaikeutta?

Marko Nikkanen