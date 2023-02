Sana sunnuntaiksi: Pääsiäiseen huipentuva paasto ohjaa meitä itsetutkiskeluun

Pääsiäiseen johtava paastokevät on alkamassa. Ensi viikonloppuna ortodoksinen kirkko viettää tuomiosunnuntaita, joka on yksi neljästä suureen paastoon johtavasta valmistussunnuntaista. Kahtena edeltävänä sunnuntaina olemme viettäneet publikaanin ja fariseuksen sunnuntaita sekä tuhlaajapojan sunnuntaita. Tuomiosunnuntaita seuraa vielä sovintosunnuntai, joka aloittaa paaston.

Tuomiosunnuntai saattaa kalskahtaa nimenä kolkolta meidän korvaamme. Paaston ja katumuksen teematkaan eivät välttämättä tunnu helposti lähestyttäviltä. Katumusta me kuitenkin aika ajoin tarvitsemme. Peiliin katsominen on edellytys kaikelle ihmisenä kasvamiselle. Ensi sunnuntain raamatunteksti antaa kasvullemme suunnan. Tuomiosunnuntain evankeliumissa Kristus muistuttaa siitä, että hyvän elämän ytimessä on rakkaus. Jumala arvioi meitä sen perusteella, miten rakastamme lähimmäistämme: ”kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle” ja ”kaiken, minkä te olette jättäneet tekemättä, – – sen te olette jättäneet tekemättä minulle”.

Rautakauppala LVIALA PM Autohuolto Oy

Pohjoismaisessa yhteiskunnassa meidän on helppo siirtää vastuu jollekulle muulle. Me maksamme veroja ja odotamme, että yhteiskunta hoitaa ongelmat, olipa sitten kyse sosiaalisista, ekologisista tai maahanmuuttoon liittyvistä haasteista. Paaston aikana meitä ohjataan kuitenkin pohtimaan, mitä me itse voisimme tehdä toisten hyväksi ja minkälaiset seuraukset omilla valinnoillamme on. Olemme itse vastuussa kaikista tekemistämme ja tekemättä jättämistämme teoista.

Ortodoksinen paasto yhdistetään usein ruoasta paastoamiseen. Ruuan yksinkertaistaminen opettaa meille nöyryyttä sekä kohtuullisuutta ja vapauttaa aikaa oman jumalasuhteen hoitamiseen. Paastoamisessa on kuitenkin kyse laajemmasta asiasta kuin vain lautasen sisällön vahtimisesta. Kuten tuomiosunnuntain evankeliumi meitä muistuttaa, omat valintamme vaikuttavat väistämättä muihin ihmisiin ja koko luomakuntaan. Kun säästämme rahaa, aikaa ja vaivaa voimme käyttää ne rukoiluun ja lähimmäisiemme hyväksi. Keskittykäämme siis siihen, että voisimme kaikki omalla panoksellamme lisätä hyvyyttä ja kauneutta maailmassa.

Mikko Mentu

Pastori, Saimaan ortodoksinen seurakunta