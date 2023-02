Tekninen lautakunta linjasi lisää kohdennettuja energiansäästötoimia

Joutsan tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 26.1. muutamasta suuremmasta energiansäästötoimesta. Kunnan kiinteistöjen osalta lautakunta linjasi, että liikuntapaikoilta vähennetään valaistusta yksi tunti aamusta ja yksi tunti illasta. Lisäksi taajama-alueen valaistus poistetaan yöajaksi kello 23–05, pois lukien teollisuusalue. Haja-asutusalueilla valot pidetään päällä koululaisten koulukyytien tarvitsemana ajankohtana.

Jo vuoden 2022 aikana Joutsan kunta on suorittanut erikseen kohdennettuja energiansäästötoimia Joutsan kunnan omistamien kiinteistöjen osalta. Katuvaloja on sammutettu haja-asutusalueilta ja rakennusten lämpötiloja on laskettu sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen raja-arvoihin.

Joulukuussa 2022 katuvalot sammutettiin Havumäen, Mieskonmäen ja Pappisen alueelta. 13.1.2023 alkaen Köysitiellä otettiin käyttöön katuvalojen yösammutus kello 22–06. Kunnan kiinteistöjen osalta lämpötilat laskettiin 20 asteeseen, pois lukien Palvelukeskukset Huuponhovi, Mäntypirtti ja Jousi, sekä SaKuKo-osasto.

Joutsan kunta on vuoden 2022 osallistunut energiansäästökampanjaan sekä lisännyt ohjeistusta henkilöstölle ja kuntalaisille. Kunnilla on edelleen tarve tehdä toimia energiankustannusten nousuun sekä varautua mahdolliseen energian saatavuuden heikkenemiseen.

Jonna Keihäsniemi

Joutsassa taajama-alueen valaistus poistetaan yöajaksi kello 23–05, pois lukien teollisuusalue. Kuva: Marko Nikkanen