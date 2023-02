Talkoovoimin pulkkamäkeä ja muuta lumiaktiviteettia

Huttulan alarannassa sijaitseva KITA, eli kineettisen taiteen talo, herätetään talviuniltaan tulevana viikonloppuna. KITA, Taidelaitos Haihatus sekä Joutsan kunta yhteistyössä järjestävät Lumikita -tapahtuman. Varsinainen koko perheen talvirieha pidetään sunnuntaina 12. helmikuuta KITAn ympäristössä. Talviriehaan on suunniteltu muun muassa lumisia aktiviteetteja, valotaidetta sekä moottorikelkka- ja rekiajelua.

Jotta rieha aktiviteetteineen onnistuu, pidetään alueella tulevana viikonloppuna kaikille avoimet talkoot. Talkoovoimin on suunniteltu rakennettavan muun muassa liukumäkiä ja lumiveistoksia.

– Talkoisiin mukaan säänmukaiset varusteet ja oman lapion voi toki ottaa mukaan, reipasta asennetta unohtamatta, vinkkaa Mimosa Pale, toinen tapahtuman ideoijista.

Pale kertoo tapahtuman idean lähteneen muun muassa kunnon pulkkamäen tarpeesta.

– Joutsassa on ollut tarvetta kunnon pulkkamäelle. Nyt KITAn pihaan koitetaan rakentaa sellainen, ja sitä kyläläiset ovat tervetulleita käyttämään vapaasti koko talven, toteaa Pale.

Toinen kantava tekijä on eri toimijoiden yhteistyö, sekä sen kautta syntyvä talkoovoima ja mahdollisuus tutustua ihmisiin. Palen mukaan tapahtumasta voisi kenties tulla perinne.

– Haluamme koota voimia, mitä paikallisissa toimijoissa on, jakaa sitä sekä kehittää kyläkulttuuria. Tapahtuma on aivan kaikille ja kolmikielisellä mainoksella halutaan kutsua erityisesti ukrainalaisia sekä juuri Joutsaan saapuneita kansainvälisiä residenssitaiteilijoita osallistumaan. Tämä on taidetta, yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä, näistä kumpuavaa hyvinvointia koko alueelle, kiteyttää Pale.

Pale näkee Lumikitan olevan matalan kynnyksen tapahtuma, johon voi halutessaan tulla vain katsomaan, tai vaihtoehtoisesti rakentaa oman lumiveistoksen omien taitojen mukaan.

Oman jännitysmomenttinsa tapahtumaan tuo sääolosuhteet. Tällä hetkellä talkoopäiville luvataan vaihtelevaa lumisadetta.

Talviriehan lisäksi KITAssa avataan lauantai-iltana 11.2. Tuomo Vuoteenoman Elämän_lanka -taidenäyttely. Näyttely on tarkasteltavissa KITAn ulkopuolelta iltaisin helmikuun loppupuolelle asti, opastettuja kierroksia sisätiloihin järjestetään sopimuksen mukaan.

Lumikitan järjestelyissä ovat lisäksi mukana Ravintola Huttula, Joutsan Lumikissat, MLL-Joutsa, K-Supermarket Joutsa ja Joutsan seurakunta. Tapahtumaa on tukenut Leader Maaseutukehitys.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Mimosa Palea (vas.) ja Tuomo Vuoteenomaa jännittää, tuleeko tuleville tapahtumaviikonlopuille tarpeeksi lunta.