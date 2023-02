Puheenvuoro: Tiedätkö mitä on Peräaukon vieressä?

Kirjoitin reilu pari vuotta sitten tämän samaisen lehden Puheenvuoro-palstalle Joutsan Peräaukosta. Kyseessä on siis maanomistajan Peräaukoksi ristimälle tontille kaavailema kivimurskaamohanke, joka on edelleen viritteillä Joutsan keskustan tuntumaan. Humoristisen nimen ansiosta murskaamo sai paljon julkisuutta valtakunnallisessakin mediassa.

Kuntalaisia aihe ei liiemmin naurattanut ja murskaamon haitat viihtyvyydelle, ympäristölle ja alueen imagolle koettiin laajalti kestämättömiksi. Kunnan tekniselle toimistolle toimitettu adressi hankkeen vastustamiseksi keräsi vajaat 300 allekirjoitusta.

Siksi tuntuukin ironiselta, että samaisesta osoitteesta, Joutsan kunnalta, on tullut ympäristölupahakemus murskaustoiminnalle. Tarkoituksena on ilmeisesti murskata Joutsan Liikekeskuksen purkamisesta koituvaa betoni- ja tiilijätettä. Paikkakin on kaikille tuttu, heti siinä Peräaukon vieressä.

Sieltä kantautuva pauke tuskin kuulostaa lainkaan sen miellyttävämmältä, vaikka sen kustannukset katettaisiinkin kuntalaisten omasta pussista. Siihen liittyy pitkälti samat riskit kuin Peräaukkoonkin kaavaillulle murskaamolle. On myös varsin ilmiselvää, että kunnan oma murskaustoiminta alueella alentaa kynnystä myös yksityisen toiminnan hyväksymiseksi.

Vaikka kunnan murskaustoiminnan on kaavailtu kestävän vain kesän ajan, en voi olla pohtimatta, etteikö toiminnalle olisi parempiakin alueita, kauempana keskustasta. Eihän murskaustoiminta, yksityinen tai julkinen, ole itsessään vastustettava asia.

Kunta toimii tässä tapauksessa lyhytnäköisesti, etenkin kun otetaan huomioon Peräaukkoon kaavaillun hankkeen saama vastustus. Toiminnalle löytyisi varmastikin paikka, joka ei kuormittaisi keskustaa melu- ja pölysaasteilla, eikä olisi märkä rätti vasten Peräaukon murskaamoa vastustaneita kuntalaisia.

Antti Ikonen