Kosolti makeaa uutismehua

NYT on meillä makoisaa, mehevää ja pirskahtelevaa uutisaineistoa poikkeuksellisen mukavasti tarjolla. Eritoten uusiutuvan energian ympärillä näyttää seutukunnallamme tapahtuvan koko ajan merkittäviä ja mielenkiintoisia kuvioita. Tunteet ja tuntemukset ovat nekin vahvasti pinnassa.

Luhangan Lempäässä jo kahdeksan vuotta sähköä tuottanut Latamäen tuulivoimala on saamassa vierelleen nimellisteholtaan 2,5 kertaa suuremman Latavuoren tuulivoimapuiston. Lämpimäisen uunituoreena julkistuksena kerromme tämän viikon lehdessämme Leivonmäen Höystösensuolle kaavaillusta tuulivoimapuistohankkeesta, josta tulisi tämän kolmikon suurin ja tehokkain. Vuonna 2014 valmistuneessa Latamäessä ilmaa halkoo kuuden tuulimyllyn lavat (yhteisteho 18 MW). Nykysuunnitelmien valossa Latavuoreen tavoitellaan seitsemän (45 MW) ja Höystösensuolle 9–17 voimalayksikön kokonaisuutta (70–140 MW). Näiden tuulimyllypuistojen lisäksi vireillä on suuri, 80 megawatin aurinkovoimapuisto Joutsan Pihlassuolle.

Tuulivoimaloiden tie tähtiin on yleensä kyinen ja kivikkoinen. Ainakin jos niitä on toteutettu tai halutaan asutusten tuntumaan ja herkkiin järvimaisemiin. Positiivisten energia- ja talouspointtien vastapainona nähdään tavanomaisesti ympäristö-, maisema- ja meluhaittoja. Usein keskusteluihin nousevat myös myllyjen elinkaaren jälkeiset, kieltämättä haastavat ongelmajätekysymykset.

Helpolla ei ole päästy myöskään Luhangassa. Latamäessä meluhaittaruodinnat ovat edelleen vahvasti huulilla (korvilla). Niihin vedoten on omistajataholta oikeusteitse vaadittu jälkikäteen ympäristöluvan hakemista. Ottelu on kesken. Latavuoresta on saatu hädin tuskin yleisölle vasta alkufanfaarit soitettua, muuta onpa jo siitäkin tehty nyt valitus. Tämä yksityishenkilön hallinto-oikeudelle toimittama valitus perustaa hankkeen salamyhkäiseen valmisteluun, kaavoitusaloitteen liian kovalla kiireellä päätettäväksi tuomiseen, julkisen keskustelumahdollisuuden sivuuttamiseen sekä esteellisyysepäilyihin. Myös tästä on kuorta avaavaa uutista aviisissamme.

Ja tuskinpa äsken tietoisuuteemme ponnahtanut Leivonmäen Höystösensuon tuulivoimalahanke sekään pelkästään ruusunlehdillä tanssien etene. Tälle löytynee kuitenkin kosolti puoltavia, myötäileviä ja toteuttamista komppailevia perusteita. Kritiikkiä ja vasta-argumenttiakin pulpahtaa korkin lailla pintaan, se on selvää. Tästä saamme esimakua jo tässä numerossamme.

Energiahankkeiden parissa tällä hetkellä siis pyöritään. Parhaillaan on tekeillä muutakin mieltä kiinnostavaa: ihan näillä näppäimillä avattaneen kunnassa jännityksellä Joutsan Liikekeskuksen purkutarjouksia. Pian tiedämme, onko niitä saatu yksi tai useampia, vai ei yhtään. Ja ennen kaikkea mitä lysti maksaa. Villi veikkaus sallittaneen: kunnan budjetissaan varaama määräraha ei lähimainkaan riitä. Toki haluaisin olla jälleen kerran väärässä.

Marko Nikkanen