Joutsan kovimmat yleisurheilutulokset – nyt esillä miesten ennätykset

Joutsan Pommin yleisurheiluennätykset ovat hienoa luettavaa. Mutta mikä onkaan niistä kaikkein kovin tulos? Onko eri lajien ja aikakausien ennätysten vertailu edes mahdollista?

Tässä kirjoituksessa arvioidaan tuloksia kahdella mittarilla: sijoitus Suomen kaikkien aikojen tilastossa ja ero Suomen ennätykseen. Jälkimmäistä varten on laskettu, kuinka monta prosenttia SE-tulokset ovat parempia, kuin paikalliset ennätykset.

Tietolähteenä on käytetty Tilastopaja Oy:n ja Kansainvälisen yleisurheiluliiton aineistoa lokakuussa 2022. Arviointiin on otettu suoritushetkellä Joutsan Pommia edustaneiden henkilöiden tuloksia tavallisimmista ulkoratojen yleisurheilulajeista. Nyt käsitellään miesten tuloksia, naisten ennätykset julkaistiin jo aiemmin digissä.

Tarkoitus ei ole yrittää laittaa ennätyksiä ehdottomaan paremmuusjärjestykseen, vaan nostaa esille joukko upeita joutsalaisia suorituksia ja tarjota uusia näkökulmia ja keskustelunaiheita urheiluväelle. Ei siis kannata ottaa tätä kirjoitusta liian vakavasti.

Taulukossa ovat 15 Joutsan Pommia edustaneiden miesten yleisurheilutulosta järjestettynä sen mukaan, kuinka korkealla ne ovat kyseisen lajin Suomen kaikkien aikojen tilastossa.

Joutsan Pommia edustaneiden miesyleisurheilijoiden kovimpia tuloksia.

Kärkipaikkaa pitää odotetusti juoksija Juhani Sams. Vain 19 suomalaista on juossut 800 metriä häntä nopeammin. Pekka Vasalan 1 500 metrin olympiakultaa tuonut SE-tulos 3.36,33 on ainoastaan 4,27 sekuntia (1,9 %) parempi, kuin Samsin ennätys. Hän voitti Kalevan kisojen 1 500 metriä vuonna 1978 ja edusti Suomea sisäratojen EM-kilpailuissa sekä useissa maaotteluissa.

Heikki Mattilan pituushyppyennätyksellä on ikää jo lähemmäs 50 vuotta, mutta se on edelleen valtakunnan tilastossa sijalla 32. Mattila osallistui Kalevan kisojen pituushyppyyn peräti 12 kertaa ja saavutti viisi SM-mitalia. Hän edusti Suomea maaotteluissa yli 30 kertaa. Mattilalta on taulukossa kolmen lajin tulokset ja monipuolisuudesta kertoo myös kymmenottelun ennätys 6534 pistettä.

Myös neljännellä sijalla on pituushyppääjä. Hallikisojen kaksinkertainen Suomen mestari Arto Ikonen on ennätyksellään 766 Suomi-rankingin sijalla 45.

Kaikkien aikojen tilastossa sadan parhaan joukkoon pääsevät myös kymmenottelija Janne Lahtinen ja korkeushyppääjä Tommy Heino. Heino on 17-vuotiaiden korkeushyppytilastoissa ulkoratatuloksissa sijalla 17 (tulos 207) ja hallituloksissa peräti sijalla kahdeksan (205).

Taulukko sisältää monipuolisesti hyppy- ja juoksulajeja sekä kolme ottelijaa. Heittolajeista on mukana ainoastaan Väinö Kuisman tulos vanhan mallin keihäällä. Kuisma edusti Joutsan Pommia vuoteen 1955 asti. Hän saavutti parhaat tuloksensa tämän jälkeen Kouvolan Urheilijoiden edustajana. Kuisma on mm. kaksinkertainen Suomen mestari ja olympianelonen Roomasta 1960. Ennätys on peräti 85,04.

Joutsan Pommin vahvoista perinteistä kertoo osaltaan se, että monet taulukon tuloksista ovat jo melko vanhoja. Kuisman keihäskaarella on ikää jo peräti 67 vuotta. Ennätyksistä neljä on 1960-luvulta ja seitsemän 1970-luvulta.

Monissa lajeissa on laaja edustus Joutsan Pommin urheilijoita Suomen kaikkien aikojen listalla. Tilastopajan ylläpitämässä luettelossa huomioidaan lajeittain tavallisesti 500–1500 parasta suomalaista. Seiväshypyn ja kymmenottelun tilastoista löytyy jopa kuusi joutsalaisurheilijaa. Pituushyppy näyttää olevan myös erityisen vahva laji, sillä peräti viisi seuran miestä on hypännyt yli seitsemän metriä.

Entä mitkä paikallisista ennätyksistä ovat kovimpia tuloksia kansainvälisesti? Joidenkin lajien tilastoissa on hieman epävarmuutta, mutta ainakin kaksi ennätystä yltää Euroopan kaikkien aikojen tuhannen parhaan listalle. Heikki Mattilan pituushyppytulos on Euroopan tilastossa sijalla 924 ja Juhani Samsin 800 metrin aika on sijalla 999.

Kansainvälisen yleisurheiluliiton pisteytyksellä kovimmaksi tulokseksi arvioidaan Samsin 800 metrin tulos (1 100 pistettä). Seuraavina tulevat Sams – 1500 m (1 098 p.) ja Mattila – pituus (1 094 p.).

Pienin ero maailmanennätykseen on laskennallisesti Samsin 800 metrin ajalla. David Rudishan ME 1.40,91 on vain 6,1 % parempi, kuin Samsin ennätys.

Joutsan yleisurheilulla on siis vahvat perinteet. Toivottavasti myös jatkossa saadaan nauttia runsaasti uusista paikallisten urheilijoiden tekemistä huipputuloksista.

Sami Tapanainen

Yläkuva: Kuvitukseksi juttuun lehtemme arkistoista löytyi myöhäissyksyltä 1989 peräisin oleva potretti. Joutsan Pommi järjesti tuolloin perinteisen yleisurheilukauden palkitsemistilaisuuden. Alkuperäisen kuvatekstin mukaan: Joutsan Pommin kauden parhaana yleisurheilijana palkittiin Tommy Heino (vas.), vierellään toinen seuran erittäin hyvin menestynyt yleisurheilija Janne Lahtinen.