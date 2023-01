Pohjan Voima Oy on jättänyt Joutsan kuntaan tuulivoimapuiston rakentamiseen Leivonmäen Höystösensuolle tähtäävän kaavoitusaloitteen

Suomalainen energiayhtiö Pohjan Voima Oy, kotipaikkanaan Espoo, on juuri jättänyt Joutsan kunnalle kaavoitusaloitteen koskien yleiskaavoitusprosessin käynnistämistä tuulivoimapuiston rakentamiseksi Leivonmäen itäpuoliselle Höystösensuolle. Mikäli Pohjan Voiman toistaiseksi vielä valmisteluasteella olevat hankekaavailut toteutuisivat, niin sen myötä Leivonmäen kirkonkylän ja Pajumäen välisellä alueella sijaitsevalle Höystösensuolle nousisi tämänhetkisen tavoitteen mukaisesti muutaman vuoden kuluessa kaikkiaan 9-17 tuulivoimalayksikköä käsittävä tuulivoimapuisto. Kyseessä olisi merkittävän kokoluokan investointi Joutsan seutukunnalle.

Leivonmäelle sijoittuva hankealue on suuri, laajuudeltaan 26 neliökilometriä, eli 2.600 hehtaaria, ollen täysin yksityisten tahojen omistamaa maata. Kuluvana vuonna valmistuvassa Keski-Suomen maakuntakaavassa 2040 Höystösensuo on koko eteläisessä Keski-Suomessa ainoa potentiaaliseksi tuulivoimala-alueeksi luokiteltava kohde. Tässä kohdin potentiaalisuus edellyttää vähintään yhdeksän tuulivoimalan muodostamaa kokonaisuutta, ja vielä sillä tavoin, että jokaisen yksittäisen ”myllyn” kokonaiskorkeus on vähintään 300 metriä.

Rautakauppala LVIALA PM Autohuolto Oy

Höystösensuon alueen suurimpiin yksittäisiin maanomistajiin lukeutuvan Jukolan Maitotila Oy:n toimitusjohtaja Pertti Liias kertoi, että heidän viime syksynä perustamansa muutaman yksityisen maanomistajan muodostama neuvottelukunta pääsi nyt alkuvuodesta kaikkia mukana olleita osapuolia tyydyttävään neuvotteluratkaisuun ja lopulta sopimukseen Pohjan Voima Oy:n kanssa. Pertti Liias vahvistaa, että muitakin alueesta kiinnostuneita tahoja oli liikkeellä, ja että näidenkin kanssa keskusteltiin ja neuvoteltiin, mutta lopulta parhaaksi katsottuun vaihtoehtoon päädyttiin. Liiaksen mukaan ao. neuvottelukunta suosittelee muitakin tähän hankkeeseen liittyviä maanomistajia hyväksymään Pohjan Voiman kanssa allekirjoitetun sopimuksen ehtoineen.

Mikäli asianomainen Höystösensuon tuulivoimahanke toteutuu, niin sen myötä Pohjan Voima Oy sitoutuu maanomistajien kanssa määräaikaisiin 35 vuoden vuokrasopimuksiin, joita on ehtojen mukaisesti mahdollista sitten aikanaan tämän määräajan täytyttyä vielä jatkaa.

”Lottovoitto” paikkakunnalle

– Tämä hanke on ”lottovoitto” paikkakunnalle, joten toivottavasti se myös toteutuu. Tärkeää olisi, että asiat etenisivät nyt ripeästi ja saataisiin myllyt mahdollisimman pian pyörimään, Pertti Liias tiivistää.

– Voimalahanke tietää seudullemme isoja investointeja ja sillä on varmasti myös paikallista ja alueellista yrittäjäkuntaa työllistävä vaikutus, Liias painottaa. Hän arvelee, että tämän hankkeen osalta puhuttaneen jopa noin 100-150 miljoonan euron rahallisesta investointipanostuksesta.

Pertti Liiaksen mielestä nykyisellään pääosin tavanomaista peltoa ja metsää puustoineen oleva Höystösensuo sopii sijaintinsa puolesta ja monessa muussakin mielessä erittäin hyvin tuulivoimalapuistolle. Turvetta sieltä ei ole nostettu enää noin 20 vuoteen, mutta alueelta löytyy taannoiselta Vapon turvetuotannon aikakaudelta edelleenkin hoidettua, hyväkuntoista tiestöä, jota muun muassa metsähallitus ja puutavaraliikenne tänäkin päivänä käyttävät. Näitä teitä voidaan Pertti Liiaksen mukaan hyödyntää myös tuulivoimapuiston rakentamisessa ja sen ylläpidossa. Vapon silloiset turpeennostoalueet ovat nykyisin suurelta osin Jukolan Maitotilan omistuksessa.

Höystösensuolla itsessään ei ole asutusta, eikä sitä kovin merkittävissä määrin ole sen lähiympäristössäkään. Muutamia vakituisesti asuttuja taloja välittömässä vaikutuspiirisssä on ja jonkin verran sellaisia paikkoja, joissa käydään toisinaan viettämässä aikaa. Lisäksi löytyy jossain määrin autiotaloja tai sen tyyppisiä tiloja. Varsinaisia mökkiläisiä ei aivan hankealueen ympärillä tiettävästi juuri ole. Matkaa Höystösensuon alueen reunamilta Leivonmäen kirkonkylän taajamaan tulee vähimmillään 3-4 kilometriä ja lähin vakituinen asumus on noin 1,5 km:n päässä.

”Joutsassa valmiita edistämään, ei ole tarpeen vitkastella”

Keski-Suomen uuden maakuntakaavan 2040 valmistelusta ja kyseisestä Höystösensuon isosta tuulivoimala-aluevarauksesta uutisoitiin ensimmäisen kerran lehdessämme vajaat vuosi sitten maaliskuussa (JS 13/2022). Täten Pohjan Voima on sen jälkeen ryhtynyt ripeästi toimiin ja vuoden 2022 aikana valmistellut tahollaan tätä tuulivoimapuistohanketta. Lisäksi se on ennättänyt sitä jo alustavasti myös Joutsan kunnanhallituksen jäsenille aiemmin esitellä. Varsinainen kaavoitusaloite otettiin esille ja todettiin 23.1. Joutsan kunnanhallituksessa, joka merkitsi sen tällä erää ainoastaan tiedoksi.

Puheenjohtaja Pauliina Maukonen vahvisti, ettei keskustelua hallituksessa asian tiimoilta tässä vaiheessa käyty, eikä täten myöskään mitään linjauksia tai päätöksiä sen suhteen tehty. Maukonen arvelee, että asia voi parhaimmillaan edetä kunnassa hyvinkin joutuisasti: jopa siten, että Pohjan Voiman jättämä kaavoitusaloite saattaisi olla kunnanhallituksen käsiteltävänä jo parin kuukauden sisällä eli maalis-huhtikuussa. Oletettavasti siihen mennessä hankkeesta saataneen tarvittavaa lisätietoa, kuten esimerkiksi havainnekuvia, vähintään suuntaa-antavaa arviointisuunnitelmaa kuin myös jonkinasteista luonto- ja ympäristöselvitystä.

Kunnanjohtaja Harri Nissisen näkemyksen ja vahvan arvelun mukaan Joutsan kunnassa ollaan ainakin tässä vaiheessa valmiita ja halukkaita edistämään tätä tuulivoimahanketta. Asioiden etenemisnopeuden suhteen hän on samoilla linjoilla kunnanhallituksen puheenjohtaja Pauliina Maukosen kanssa.

– Ei tässä ole tarpeen vitkastella. Kyse on tässä vaiheessa kaavoituksesta, mikä tehtävä kuuluu nimenomaisesti kunnalle. On selvää, että tällaisen projektin osalta voi kunnan sisällä ja myös kunnanhallituksessa nousta pintaan monenlaista mielipidettä, Nissinen realistisesti toteaa. Samalla hän lisää, että tämän hankkeen osalta tulee kaavoitusaloitteen hyväksymisen jälkeen varmasti tehtäväksi YVA eli ympäristövaikutusten arviointimenettely, koska Höystösensuolle kaavailtujen tuulivoimaloiden yhteenlaskettu nimellisteho ylittää pakolliselle YVA-menettelylle asetetun 45 megawatin (MW) raja-arvon.

Nissinen viittaa tässä yhteydessä myös jo edellä mainittuun Keski-Suomen maakuntakaavaan 2040. Hänen käsityksensä mukaan tämä tuore, toistaiseksi vielä valmisteilla ja laadinnassa oleva maakuntakaava on erittäin hyvin laadittu ja siinä on muun muassa tällaisten voimalahankkeiden kohdalla huomioitu riittävät suojaetäisyydet: lähtökohtaisesti vähintään 1,5 km, niin vakituiseen kuin vapaa-ajan asumiseen. Leivonmäen kirkonkylän ja Joutsasta Kangasniemelle johtavan maantien välisen Poikkitien varrella sijaitseva Höystösensuo on Nissisen mukaan riittävän etäällä myös Joutsan varalaskupaikasta, joten mahdollinen tuulivoimapuisto ei täten aiheuttaisi haittaa tai ongelmaa Puolustusvoimien toiminnoille.

Pohjan Voimalla vireillä useita voimalahankkeita

Kaupparekisteriin tammikuussa 2021 nykynimellään merkitty Pohjan Voima Oy onnistui siis aikaansaamaan sopimuksen Höystösensuon hankealueen keskeisimpien maaomistajien kanssa, mikä on tässä erittäin olennainen ja merkitsevä asia. Yhtiö on tässä mielessä menestynyt hyvin myös toisaalla maassamme.

– Kotimaista uusiutuvan energian tuotantoa suunnittelevan ja toteuttavan Pohjan Voima Oy:n toiminnan painopiste on maalle rakennettavissa tuulivoimahankkeissa. Jo keväällä 2021 meillä oli esiselvitysvaiheessa yli 10 uutta tuulivoimahanketta ja uusia sijoituspaikkoja on etsitty koko ajan, toteaa yhtiön toimitusjohtaja ja toinen perustajajäsen Tomi Mäkipelto. Hänen lisäkseen toinen perustaja on Juho Rönni. He molemmat ovat toimineet jo pitkään monissa energia-alan sekä rahoitusmarkkinoiden johtotehtävissä. Vuoden 2021 lopulla Pohjan Voiman omistajajoukkoon liittyi myös LähiTapiola -vakuutusyhtiö.

Pohjan Voima on parin viime vuoden aikana operoinut aktiivisesti ja edennyt tuloksekkaasti. Se on onnistunut saamaan monella paikkakunnalla niin sanotusti ”jalan oven väliin” ja pystynyt jättämään kuntiin kaavoitusaloitteita. Yhtiö on vuosien 2021-2022 aikana aloittanut tuulivoimalaa koskevan hankesuunnittelun (kaavoitus- ja YVA-menettelyvaihe) joko yksin tai yhdessä jonkun toisen alan toimijan kanssa Kajaanissa (tavoitteena 9 voimalayksikköä), Kankaanpäässä (12-18), Alajärvellä (9), Vaalassa (40), Perhossa (15 ja 9-16), Pyhäjärvellä (26), Saarijärvellä (12-16), Karstulassa (9), Siikaisissa (7), Sonkajärvellä (30), Puolangalla (9) ja Keuruulla (15). Näiden tuulivoimapuistojen kohdalla voimaloiden yhteenlaskettu nimellisteho on suurimmillaan 240-400 MW (Vaala, missä PV:n kumppanina on Taaleri Energia) ja vähimmillään 45-70 MW (Siikainen). Lisäksi yhtiöllä on parhaillaan vireillä yksi 50 MW:n aurinkovoimapuisto Perniöön.

Höystösensuon kanssa suunnilleen saman kokoluokan tuulivoimapuistoa Pohjan Voima tavoittelee parhaillaan Perhon Ahvenlammelle. Sinne on ajateltuna 9-16 tuulivoimalan pakettia nimellisteholtaan yhteensä 70-130 MW. Jos yhden voimalayksikön nimellinen teho olisi näin ollen keskimäärin noin 8 MW, niin tätä soveltaen 9-17 myllyn kattauksella Höystösensuolle syntyisi nimellisteholtaan 70-140 MW tuulivoimapuisto.

Kyseisen Perhon tuulivoimalahankkeen valmistelu on Pohjan Voimassa aloitettu vuonna 2021, minkä jälkeen prosessi on yhtiön kertoman mukaan edennyt ja etenee aikataulullisesti seuraavasti: tammikuu 2022 kaava-aloitteen hyväksyminen, hankkeen esittely paikallisille asukkaille ja YVA-menettelyn aloitus; toukokuu 2022 YVA nähtäville; v. 2023 YVA-selostus ja kaavaluonnos; ja v. 2025 tuotannon suunniteltu aloitus.

Karkeasti ottaen voimala-alueen kaavoituksen valmistumisesta noin yhden vuoden kuluttua tehdään hankkeen valmistelu rakentamisvalmiuteen ja haetaan rakennusluvat, kahden vuoden kuluttua alkaa itse rakentaminen ja kolmen vuoden kuluttua on valmista ja sähkötuotanto alueella aloitetaan. Tätä aikajanaa soveltaen: mikäli Höystösensuon TVP-hankkeen osalta kaavoitusaloite hyväksyttäisiin jo ennen kesää 2023 ja kaavoitus olisi valmiina, hyväksyttynä ja lainvoimaisena vaikka vuoden kuluttua siitä, ja projekti muutoin etenisi sujuvasti ja normaaliin tempoon, niin tällöin sähköntuotanto ainakin teoriassa voisi Leivonmäellä alkaa jo vuonna 2027.

Marko Nikkanen