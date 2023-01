Kunnanhallitus asetti vaalilautakunnat ja -toimikunnat eduskuntavaaleja varten

Joutsan kunnanhallitus on nimennyt kevään eduskuntavaaleja varten vaalilautakunnat varsinaisen vaalipäivän molemmille äänestyspaikoille Joutsaan ja vaalitoimikunnan laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten. Kyse on vaalilain edellyttämästä toimenpiteestä, joka on tehtävä hyvissä ajoin ennen vaaleja.

Äänestysalueen numero 1 eli Joutsan äänestysalueen vaalilautakuntaan nimettiin Paavo Nummela (puheenjohtaja), Raija Korpela (varapuheenjohtaja), Jaana Saarela, Terhi Toivonen ja Aarre Talja sekä varajäseniksi Anja Malin, Kimmo Teräväinen, Raija Loipponen, Pekka Lankia, Leo Niinikoski ja Niina Kangas.

Rautakauppala LVIALA PM Autohuolto Oy

Äänestysalueen numero 2 eli Leivonmäen äänestysalueen vaalilautakuntaan nimettiin Vuokko Heinonen (puheenjohtaja), Iiris Ilmonen (varapuheenjohtaja), Anna-Maija Nieminen, Markku Palander ja Timo Liias sekä varajäseniksi Raili Palander, Jonna Hauvala ja Marja Kallioinen.

Vaalitoimikuntaan nimettiin Pekka Lankia (puheenjohtaja), Raija Korpela (varapuheenjohtaja), Hannu Loipponen ja varajäseniksi Kari Maunula, Jouko Tarkkanen ja Kalle Willman.

Eduskuntavaalien äänestys tapahtuu Joutsassa varsinaisena vaalipäivänä 2. huhtikuuta Joutsan pääkirjastolla ja Kurkiauran koululla Leivonmäellä. Ennakkoäänestysaika on kotimaassa 22.–28. maaliskuuta.

Tarja Kuikka

Kuva JS Arkisto / Tarja Kuikka