Ammattilaisten aamupäivä päästiin vihdoin toteuttamaan

Yläkoulun oppilaille ja lukiolaille on perinteisesti kolmen vuoden välein järjestetty Ammattilaisten aamupäivä –työelämätapahtuma. Korona aiheutti tähän viivästystä, mutta tapahtuma toteutui taas vihdoin tiistaina 10.1.

Tapahtuman ideana oli edelleen, että seudun aikuiset tulevat koululle kertomaan omasta ammatistaan ja työstään.

Rautakauppala LVIALA PM Autohuolto Oy

Aamu alkoi yhteisellä osuudella auditoriossa. Ensin TAT ry:n Esa Huuskonen esitteli etänä valtakunnan tasolta tutkimustuloksia nuorten työelämäajatuksista, joihin palattiin myös vierailijoidemme puheenvuoroissa: Työuran aikana ehtii olla monenlaisessa työtehtävässä, täydennyskoulutuksissa pitää käydä ja työssä parasta on mielenkiintoiset työtehtävät ja kivat työkaverit.

Teimme myös yhteisen kädennostoäänestyksen siitä, millaisissa kaikenlaisissa työpaikoissa sekä opettajat että opiskelijat ovat aiemmin työskennelleet, ja jo siinä huomasimme, miten monenlaista työkokemusta meillä kaikilla on.

Seuraavaksi kaikki oppilaat ja opiskelijat jakautuivat pienempiin ryhmiin ja he menivät kuuntelemaan eri ammattilaisten esittelyjä. Tieto erilaisista töistä antaa oppilaille sekä tietoa oman jatko-opintosuunnitelmansa pohjaksi, että lisää oppilaiden arvostusta työelämää ja työntekoa kohden. Oppilaiden palautteissa nousi esiin se, että tapahtuma on mielenkiintoinen ja tarpeellinen: he saivat tietoa erilaisista uratarinoista ja ammateista, oppivat yrittäjyydestä, etätyön tarjoamista mahdollisuuksista ja kesätöiden hankkimisesta.

Sanna Pienmäki

Ammattilaisten aamupäivässä olivat mukana vasemmalta alkaen Emmi Peltonen (ABC & Keskimaa), Teemu Lamminaho (ABC & Keskimaa), Kari Åkman (kuljetusalan yrittäjä), Elina Virtaniemi (ABC & Keskimaa), Antti Nykänen (kansainvälistä myyntiä etätyönä), Pauliina Maukonen (Maaseudun Sivistysliitto), Matias Penttinen (Joutsan kunta), Samuel Hölttä (maatalousyrittäjä), Juha Lahti (Jyväskylän kaupunki), Joonatan Partanen (Pelastustoimi) sekä Jonna Mönkkönen (Insinöörityö Hentinen Oy). Kuvassa olevien lisäksi päivään osallistuivat Anna Onali-Ovaska (Itä-Häme), Laura Haapala (Joutsan kunta), Tiina Seppälä (Maaseutukehitys ry) ja Esa Huuskonen (TAT ry).

