Sana sunnuntaiksi: Mahtavin on korkeuden Herra

Nuorena ensimmäistä lasta odottaessani takatalvi yllätti toukokuussa. Olin matkalla pitämään aamunavausta Nurmijärven Klaukkalassa. Vastaantulevien kaista oli täynnä paikalleen juuttuneita rekkoja. Minä ajoin omaa kaistaani tyytyväisenä, kun tie oli vapaa.

Yllättäen mutkan takaa tulikin rekka vastaan. Painoin jarrua ja auto lähti luisumaan kohti rekkaa. Lyhyessä hetkessä ehdin tajuta, että nyt on kuolema edessä. Olen aina muistanut, että huusin: Jeesus auta! Ihmeellinen rauha laskeutui sisimpään ja hyväksyin täysin mahdollisen kuolemani ja lapseni kuoleman. Jonkun ajan kuluttua löysin itseni ojasta. Lähellä oli miehiä, jotka kysyivät: eikö sattunut mitään? He nostivat autoni tielle ja matka kouluun jatkui järkytyksestä huolimatta.

Ensi pyhän – 4. sunnuntai loppiaisesta – aiheena on Jeesus auttaa hädässä. Matteuksen evankeliumista (Matt.14:22–33) luemme, että Jeesus käveli aaltojen päällä. Opetuslapset pelkäsivät ja luulivat Häntä aaveeksi. Pietarikin innostui kävelemään veden päällä Jeesuksen luo, mutta alkoi vajota rajua tuulta katsellessaan. Olemme kuulleet ja nähneet monenlaisia ihmeellisiä pelastuskertomuksia sairaudesta, liikenteen lähellä piti tilanteista, konkurssista jne. Varmasti yhtä usein olemme kuulleet niistäkin tilanteista, joissa apu ei ole tullut ajoissa ja onnettomuus on tapahtunut rukouksestakin huolimatta.

Ystäväni kertoi: olin palaamassa tyttäreni luota, joka oli vakavasti sairas. Kaupassa luokseni tuli ventovieras ihminen, joka oli aikonut mennä toiseen kauppaan, mutta häntä kehotettiin tulemaan tänne. Vieras alkoi puhumaan lohduttavia ja rohkaisevia sanoja. Ystäväni oli saanut niistä voimaa kohdata parin päivän päästä parhaimmassa iässä olevan tyttärensä menehtyminen.

Ei apu aina tule täällä maan päällä sillä tavalla kuin sitä odotamme. Joudumme kohtaamaan menetyksiä ja tappioita. Meitä opetetaan raamatun sanoin kuten Pietariakin: ”…jotta emme luottaisi itseemme, vaan Jumalaan…” (2. Kor.1:8–11). Jeesus on voittanut ristillä synnin, pahan ja kuoleman vallan. Hän voi sanoa: Älä pelkää! Vastoinkäymisissä saamme kasvaa Jumalan mielenmukaisissa asenteissa siis uskossa, toivossa ja rakkaudessa. Usein apu tulee toisten ihmisten kautta. Nyt meidän on rukoiltava erityisesti uskon, toivon ja rakkauden toteutumista Ukrainassa, Venäjällä ja Euroopassa. Tulevan pyhäpäivän psalmin hallelujasäe (Ps.93:4) kuuluu: Mahtava on meren aallokko, mahtavampi vaahtopäinen myrsky, mahtavin on Korkeuden Herra!

Tänään päättyy kristittyjen ykseyden rukousviikko, jonka aiheena on: Tehkää hyvää, tavoitelkaa oikeudenmukaisuutta. Tämän päivän erityisteema on Oikeudenmukaisuus palauttaa yhteyden. Rukoilkaamme: Opeta meitä tutkimaan itseämme juurtuaksemme rakastavaan Henkeesi, että voisimme valita aina rakkauden ja oikeudenmukaisuuden tien. Amen.

Tuula Leppämäki

Rovasti