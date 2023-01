Pirjo Olkkonen tuntee Joutsan seurakunnan haasteet

Joutsan seurakuntavaalien ääniharava Pirjo Olkkonen kertoo yllättyneensä, että äänestäjien luotto vei hänet eniten ääniä saaneeksi uudessa kirkkovaltuustossa.

– Voin olla vain kiitollinen luottamuksesta kaikille äänestäjille. Tulosta tarkastellessa minulle tulee kuitenkin mieleen myös pieni huoli alhaisesta äänestysprosentista. Toivoisin, että jatkossa isompi osa seurakuntalaisia ottaisi kantaa siihen, mihin suuntaan hallintoa Joutsan seurakunnassa kehitetään, toteaa Olkkonen.

Kirkkovaltuutetut ovat tärkeässä roolissa seurakunnan tulevaisuutta linjattaessa, ja heillä on talouden ohjakset käsissään. Olkkonen uusi mandaattinsa, sillä hän on ollut jo yhden kauden kirkkovaltuutettuna. Sen ansiosta seurakunnan ydinhaasteet ovat Olkkoselle tuttuja. Viime kaudella alkanut taloustoimistojen yhteistyö Muuramen ja Toivakan seurakuntien kanssa on selkeyttänyt paljon asioita.

– Joutsan seurakunnan isoin pulma on miten selvitä niukkenevilla rahavaroilla. Joutsan, Leivonmäen ja Luhangan seurakuntien aikanaan tekemästä liitoksesta periytynyt iso kiinteistökanta tuottaa koko ajan kasvavia kuluja. Kiinteistöt näyttäytyvät hallinnolle isoimpana haasteena.

Toinen keskeinen kysymys on riittävistä työntekijäresursseista huolehtiminen. Mainitut kolme aluetta yhden seurakunnan sisällä, joista kahdessa on kappelihallinto, työllistävät työntekijöitä enemmän kuin mitä seurakuntalaisten määrällä mitaten voisi ajatella.

Uusi kirkkovaltuusto saakin ratkaistavakseen perimmäisen kysymyksen: säilyykö Joutsan seurakunta itsenäisenä vai onko edessä liittyminen.

– Haasteista kertoo se, että selvitysmies on jo otettu tutkimaan tuota kysymystä. Se on selvää, että olemme reagoineet tulevaisuuteen liian hitaasti. Merkit taloudessa ovat olleet jo pitkään nähtävissä, kiteyttää Pirjo Olkkonen.

Yläkuva: Joutsan seurakuntavaalien ääniharava oli 48 äänellä joutsalainen erityisopettaja Pirjo Olkkonen.