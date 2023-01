Cleaning Womenin musiikkia kuullaan Oscar-ehdokaselokuvassa – yhtyeessä soittaa Haihatuksesta tuttu Risto Puurunen

Italialais-amerikkalainen lyhytelokuva Le Pupille (The Pupils) on valittu näyteltyjen lyhytelokuvien sarjan Oscar-ehdokkaaksi. Elokuvan alkuperäismusiikin on säveltänyt ja toteuttanut Cleaning Women. Koska yhtyeessä soittaa joutsalaistunut Risto Puurunen, joka on monelle tuttu Haihatuksen vetäjänä, Oscar-gaalassa on nyt yhteys Joutsaan.

Italialaisen nykyelokuvan kärkinimiin kuuluvan Alice Rohrwacherin käsikirjoittaman ja ohjaaman 38-minuuttisen elokuvan on tuottanut moninkertainen Oscar-palkittu Alfonso Cuaròn (mm. Gravity, Roma).

Cleaning Women on yli kaksikymmentä vuotta toiminut kolmikko, joka on tullut musiikin ohella tunnetuksi omintakeisista ja itsetehdyistä soittimistaan, näyttävistä keikoista koti- ja ulkomailla, sekä mykkäelokuvasäestyksistään, joita on nähty myös kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla. Yhtyeessä soittavat Puurusen (CW01) lisäksi Tero Vänttinen (CW04) ja Timo Kinnunen (CV03). Lyhenteet tarkoittavat siivousrobottien nimiä.

Alice Rohrwacherin ja Cleaning Womenin yhteistyö alkoi vuonna 2014 Sodankylän elokuvajuhlilla, jossa Rohrwacher oli tekijävieraana. Cleaning Women esiintyi festivaalin iltaklubilla ja keikan jälkeen Rohrwacher otti yhtyeeseen yhteyttä ja pyysi heitä tekemään musiikkia vuonna 2015 julkaistuun De Djess -lyhytelokuvaan. Yhteistyö jatkui viime vuonna Le Pupillen myötä.

Le Pupille on nähtävissä erikoisnäytöksessä valkokankaalla Helsingin Kino Reginassa osana Alice Rohrwacher -retrospektiiviä perjantaina 27.1. Elokuva on nähtävillä myös Disney+ -suoratoistopalvelussa.

Oscar-gaala järjestetään Yhdysvalloissa 12.3.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Cleaning Women säesti 113 minuuttia kestäneen lähes sata vuotta vanhan neuvostoliittolaisen mykkäelokuvan esityksen Haihatuksessa maaliskuussa 2020. Aelita on yksi mykän elokuvan aikakauden lähes unohdettuja helmiä. Marsin kuningattaresta kertova tieteiselokuvagenren uranuurtaja tehtiin Neuvostoliitossa jo vuonna 1924, vuosia ennen Fritz Langin Metropolista. Yhtye käytti itse tekemiään lyömä-, kieli- ja rytmisoittimia luomaan melodisen ja hypnoottisen säestyksen elokuvan tapahtumille.

Haihatuksessa säestettiin Neuvostoliiton alkuaikojen mykkäelokuvaa