Luhangan palokunta sai lisää väkeä toimintaansa

Luhangan sivutoiminen palokunta on sinnitellyt pitkään erittäin niukoilla voimavaroilla palomiesten määrällä mitattuna. Nyt kuitenkin näyttää paremmalta uusien aktiivien tultua joukkoon mukaan. Joissakin huhuissa on jo povattu sivutoimisen palokunnan lopettamista Luhangassa, mutta tämä ei pidä paikkaansa.

– Palokuntatoiminta ei lopu Luhangassa. Voimavarat ovat olleet siellä erittäin niukat, mutta nyt alkuvuoden harjoituksessa on ollut mukana 8 henkeä. Onneksi paikkakunnalle on muuttanut ja toimintaan lähtenyt mukaan henkilöitä, joilla on muualta taustaa palokuntatoiminnasta, kiittää aluepalomestari Marko Heikkilä.

Heikkilä kehottaa kaikkia palokuntatoiminnasta kiinnostuneita ottamaan yhteyttä joko häneen tai sitten tulemaan paikalle tiistain harjoituksiin.

– Siitä vain rohkeasti asemalle tiistain harjoituksia seuraamaan. Sama juttu Joutsassa, jossa harjoitukset pidetään maanantaisin. Joutsan harjoituksissa on keskimäärin 15 aktiivia läsnä per kerta. Otamme mielellämme lisää porukkaa remmiin, kehottaa aluepalomestari Heikkilä.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Palokunnat muun muassa tutustuvat harjoituksissaan erilaisiin kohteisiin, tässä on lähdetty tutkimaan Luhangan kesäkirkkoa. Kuva: KS pelastuslaitos.