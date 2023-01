Palokunnan vuositilastot paljastavat huomattavan laskun rakennuspalojen määrissä

Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuositilastot Joutsan ja Luhangan kuntien alueelta kertovat, että rakennuspalojen määrissä on tapahtunut huomattava pudotus. Kun vuonna 2021 rakennuspaloja oli Joutsassa 12 kappaletta, niin vuonna 2022 niitä oli vain 3 kappaletta.

Joutsan aluepalomestari Marko Heikkilä toteaa, että vuonna 2021 rakennuspaloissa oli melkoinen piikki, toistaiseksi selittämättömästä syystä. Yleensä Joutsassa palaa 3–6 rakennusta per vuosi, joten vuoden 2022 määrät ovat laskettavissa normaaliksi pitkässä tilastojuoksussa. Luhangassa ei kumpanakaan tilastovuonna ollut yhtäkään rakennuspaloa.

Syitä voi vain arvailla. Vuosi 2021 oli koronavuosi, mikä tarkoitti, että ihmiset olivat normaalia enemmän kotonaan. Tällä saattaa olla yhteyttä tilastovaihteluihin, mutta varmuutta tästä ei ole. Joka tapauksessa vuonna 2021 noin puolessa oli syynä ihmisten oma toiminta, joko yleinen huolimattomuus tai nuohouksen puutteet.

Rakennuspalovaaroja Joutsassa oli 2 (0 v. 2021), Luhangassa 1 (0 v. 2021). Näissä tilanteissa huoneistossa on jo syttynyt pieni palo, mutta se ei ole vielä levinnyt rakenteisiin. Esimerkiksi jos uuniin kärähtää ruoka ja tilanne vaatii palokunnan paikalle tuloa, niin tapaus kirjataan silloin rakennuspalovaaraksi.

Maastopaloja on ollut 7 Joutsassa kumpanakin vuonna, Luhangassa ei yhtään. Lukema on normaalien kesien tasoa. Poikkeuksellisen kuivina ja kuumina kesinä maastopaloja on yleensä runsaammin.

Liikennevälinepaloja oli 4 (6) ja muita tulipaloja 3 (3). Muuksi tulipaloksi tilastoidaan esimerkiksi roskiksen syttyminen.

– Liikenneonnettomuudet ovat palokuntien tyypillisimpiä tehtäviä tällä alueella. Joutsassa niihin tuli viime vuonna hälytyksiä 30 kertaa, ja sitä edellinen vuosi oli samaa luokkaa. Luhangassa niitä oli 3, kertoo aluepalomestari Heikkilä.

Keski-Suomen pelastuslaitoksen aluepalomestari Marko Heikkilä, kuvattuna Joutsan paloasemalla.

Öljyvahinkoja on joka vuosi puolen tusinaa. Kyse on tyypillisesti jonkin koneen hydrauliletkun katkeamista esimerkiksi metsätöissä. Sortumavaaroja tilastoista löytyi 3. Tämä liittyy lumisiin talviin, kun painavat lumikuormat asettavat talojen kattorakenteet koville.

Hälytyskeskukseen liitetyn paloilmoittimien tarkastustehtäviä oli 11 (19). Näitä tulee usein esimerkiksi palvelutaloista. Ilmoittimen kunto ja sijoittelu rakennukseen vaikuttaa paljon siihen, miten paljon ne antavat vääriä hälytyksiä. Kun paloilmoittimia huoltaa, testaa ja uusii säännöllisesti, niin väärät ilmoitukset vähenevät radikaalisti. Näihin tehtäviin tuli aikoinaan merkittävä vähennys siinä vaiheessa, kun palokunta alkoi lähettää laskua perään, mikäli tietystä kohteesta tuli riittävän monta vikahälytystä.

Ensivastetehtäviä oli 27 (24), Luhangassa 7 (5). Ihmisen pelastamistehtäviä on jostain syystä ollut runsaasti viime vuonna, 11, kun vuonna 2021 niitä vain 2. Syytä nousuun ei tiedetä, mutta näissä ihmiset joutuvat hätään esimerkiksi vesillä tai maastossa, jolloin palokunta käy hakemassa heidät turvaan. Voidaan vain arvailla, vaikuttaako luvussa esimerkiksi koronavuonna noussut innostus ulkoiluun.

Eläimiäkin on pelastettu muutamia per pitäjä. Maatilojen vähentyminen laskee näitä lukuja, mutta kyse on yleensä lehmästä, joka on järkytyksekseen jäänyt jumiin lietekouruun tai lietealtaaseen.

Vahingontorjuntatehtäviä oli Joutsassa 10 (27) ja Luhangassa 2 (3). Useimpien kohdalla kyse on myrskyn tielle kaatamasta puusta. Myrskyisinä vuosina voi tämän luokan tehtäviä kertyä helposti useita kymmeniä.

Tehtäviä Joutsan alueella oli vuonna 2022 145 kappaletta (157 v. 2021). Luhangassa lukemat olivat 23 kumpanakin vuonna.

Yleisiä palotarkastuksia Joutsan ja Luhangan alueilla tehdään valvontasuunnitelman perusteella reilut 100 vuodessa. Nämä suunnataan ensisijaisesti suuririskisiin kohteisiin kuten hoitolaitokset, koulut, kirkot, teollisuuskiinteistöt ja vastaavat.

Näiden lisäksi harvemmin esillä oleva, mutta pelastuslaitoksia työllistäviä asioita ovat yleisötapahtumien pelastussuunnitelmien arvioiminen. Tapahtumajärjestäjän tulee sellainen laatia tiettyjen kriteerien täyttyessä, ja näitä on yllättävän paljon vuosittain. Joutsassa pelastussuunnitelmia yleisötilaisuuksista arvioitiin 23 kappaletta ja Luhangasta 4 viime vuonna.

Rock-tapahtumat ja rallit ovat tyypillisiä esimerkkejä, samoin esimerkiksi viime elokuun Ilmasotakoulun valatilaisuus.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Runsaslumiset talvet voivat aiheuttaa paineita talojen kattorakenteille liiallisen lumikuorman takia. Tässä varmistetaan, ettei rakennukseen kohdistu sortumavaaraa. Kuva: KS pelastuslaitos.

Palokuntaa työllisti viime vuonna muun muassa Baana 22 -harjoituksen ohikulkureiteillä tapahtuneet pari ojaanajoa. Kuvassa on Poikkitiellä liian reunaan erehtynyt kuorma-auto. Kuva: KS pelastuslaitos.

Palokunta tutustuu harjoituksissaan erilaisiin kohteisiin, tässä on lähdetty tutkimaan Luhangan kesäkirkkoa. Kuva: KS pelastuslaitos.

