Luhankaanko?

Jos henkilön verotettava vuosiansiotulo olisi 40.000 euroa ja saisi heti vaihtaa kotikunnakseen Joutsan sijaan Luhangan, niin nykyeväillä säästäisi kunnalle maksettavan tuloveron osalta tasan tuhat (1.000) euroa. Tälle vuodelle paikanvaihdos ei enää tässä mielessä oikeasti onnistu, mutta jo 2024 se olisi tietyin vaadittavin edellytyksin täysin mahdollinen.

Luhangan kunnan vuoden 2023 talousarviota on odotettu, mutta nyt se on paketissa ja enää pian saatavaa valtuuston siunausta vailla. Kun maamme kaikilta kunnilta leikattiin systemaattisesti vuoden 2022 kunnan tuloveroprosentista tälle vuodelle 12,64 %-yksikköä, niin Luhangan kunnan vuoden 2023 ”veroäyriksi” jäi sen jälkeen pienehköltä vaikuttava 5,86 %. Joutsassa vastaava on 2,5 %-yksikköä suurempi (8,36 %).

Rautakauppala LVIALA PM Autohuolto Oy

Vuodelle 2024 kunnat saavat jälleen vapautta määrätä tuloveroprosentistaan. Silloin näemme, miten kiikkerähkö verovenho seutumme kunnissa uudessa, toistaiseksi vielä paljolti arvoituksellisessa hyvinvointialueajassa keinahtelee. Luhanka perustaa ja luottaa vahvasti alhaisen tuloveron jatkumoon ja sen vetovoimaan, uskoen tämän myötä asukasmäärän positiiviseen kehitykseen. Juuri nyt vakiluhankalaisia on alle 700. Tämän ajatusmallin taustalla saattavat jo siinnellä kenties kasvavat voimalaitosverotuotot.

Saako edellä mainittu esimerkki eli tonnin verosäästö itsessään muuttoliikehdintää aikaiseksi? Siihen ei jaksa uskoa. Pitää siis löytyä joku muukin hyvä syy Luhankaan muuttamiselle. Talo ja auvoisa elo Päijänteen rantamilla? Etätyömahdollisuudet? Kaunis luonto, puhtaat vesistöt? Rauha, seesteisyys? Tai kuten Sanna alla kolumnissaan Luhangan olemuksen tiivistää: ”Hiljainen aarre”. – Muitakin hyvä syitä siis löytyy.

Marko Nikkanen