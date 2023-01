Joutsan Pommin naisten yleisurheiluennätyksiä

Joutsan Pommin yleisurheiluennätykset ovat hienoa luettavaa. Mutta mikä onkaan niistä kaikkein kovin tulos? Onko eri lajien ja aikakausien ennätysten vertailu edes mahdollista?

Tietolähteenä on käytetty Tilastopaja Oy:n ja Kansainvälisen yleisurheiluliiton aineistoa marraskuussa 2022. Arviointiin on otettu suoritushetkellä Joutsan Pommia edustaneiden henkilöiden tuloksia tavallisimmista ulkoratojen yleisurheilulajeista. Aluksi käsitellään naisten tuloksia ja jossain seuraavassa talven numerossa on vastaava analyysi miesten ennätyksistä.

Tarkoitus on esitellä joukko hienoja joutsalaisia urheilusuorituksia, ei yrittää laittaa niitä ehdottomaan paremmuusjärjestykseen. Kirjoituksessa kerrotaan tuloksen sijoitus Suomen kaikkien aikojen tilastossa ja ero Suomen ennätykseen. Tätä varten on laskettu, kuinka monta prosenttia SE-tulokset ovat parempia, kuin paikalliset yleisurheiluennätykset.

Joutsan Pommin naisten parhaita yleisurheilutuloksia.

Taulukossa ovat Joutsan Pommin 15 naisten yleisurheilutulosta järjestettynä sen mukaan, kuinka korkealla ne ovat kyseisen lajin Suomen kaikkien aikojen tilastossa. Kilpailijamäärät vaihtelevat tietysti lajeittain, mutta tässä kirjoituksessa ei oteta kantaa siihen, kuinka ”helppoa” tai ”vaikeaa” eri lajien tilastoissa on menestyä.

Korkeimmalla Suomi-rankingissa on moukarinheittäjä Kiira Johansson. Kiiralla on ikää vasta 14 vuotta, joten kyse on todella lupaavasta urheilijasta. Juniorisarjojen moukarin- ja painonheittotilastoissa hän sijoittuu vielä huomattavasti korkeammalle. Isosisko Sinja Johansson on taulukon kolmantena saman lajin tilastosijoituksella 314.

Kiiran ennätysheitolla on ikää vasta reilut pari kuukautta. Toista ääripäätä ennätysten ikätilastossa edustavat kaksi muuta heittolajia. Arja Aarnion vanhan mallin keihään ennätystulos on vuodelta 1967 ja kiekonheittäjä Maija Asikaisen tulos on vielä kolme vuotta vanhempi.

Jenni Rossilta löytyy top7:stä kolmen lajin tulokset. Ei siis ole yllätys, että hän on menestynyt hienosti seitsenottelussa. Tilastopajan mukaan Rossi edusti Joutsan Pommia vuoteen 2011 asti, jonka jälkeiset tulokset ovat kirjautuneet nykyiselle seuralle Lappeenrannan Urheilu-Miehille.

Juoksulajeista parhaiten menestyy Virpi Nurmisen 3.000 metrin aika. Se on valtakunnan 484:nneksi kovin tulos tässä lajissa. Nurmisen 1 500 metrin aika on taulukon sijalla kymmenen. Myös Eija Taljan juoksutuloksia on taulukossa kaksin kappalein.

Taulukon kärkipäästä löytyy eniten heittolajeja. Top8:ssa on viisi tämän lajiryhmän tulosta. Laskennallisesti pienin ero Suomen ennätyksiin on juoksulajeissa. Helinä Marjamaan 100 metrin SE 11,13 on 11,8 % parempi kuin 16-vuotiaan Veera Reposen ennätysaika. Myös hänen 14-vuotiaana juoksemansa 200 metrin ennätys 26,44 on lähellä nousta mukaan taulukkoon.

Tilastopajan ylläpitämässä luettelossa huomioidaan lajeittain tavallisesti 500–1.500 parasta suomalaista. Eniten Joutsan Pommin urheilijoita (kolme henkilöä) löytyy 400 metrin aitajuoksun, 800 metrin ja 3 000 metrin tilastoista. Kolmiloikassa, moukarinheitossa ja 1 500 metrillä on mukana kaksi seuran edustajaa.

Viestijuoksuista Suomen tilastoista löytyy naisten 3×800 metrin aika 7.58.4 vuodelta 1966. Joukkueessa juoksivat Riitta Tikka, Ritva Tanttula ja Marjut Lavia.

Yksi tapa arvioida ennätystuloksia on käyttää Kansainvälisen yleisurheiluliiton pisteytystä. Tätä mittaria käytettäessä kärkeen nousee Reposen 100 metrin aika (872 pistettä). Seuraavina tulevat 800 m – Eija Talja (864 p.), 3.000 m – Virpi Nurminen (850 p.), 1.500 m – Virpi Nurminen (841 p.) ja korkeushyppy – Reetta Metsänen (820 p.).

Tilastojen valossa Joutsan Pommin naiset eivät ole menestyneet yleisurheilussa yhtä hienosti kuin miehet.

Tuohon lauseeseen voitaneen kuitenkin lisätä sana ”vielä”. Sen verran lupaavia nuoria urheilijoita on esitelty tässäkin artikkelissa.

Sami Tapanainen

Maija Lahtinen on harrastanut urheilua koko ikänsä. Kiekonheitto oli yksi nuoruuden lajeista, ja tänä päivänä hänet tapaa esimerkiksi hiihtoladulta.

Maija Lahtinen seuraa vieläkin suurella mielenkiinnolla naisten kiekonheittoa

Pommin naisten yleisurheiluennätysten listauksen vanhin ennätys on vuodelta 1964. Kyse on naisten kiekonheiton tuloksesta 35,20 metriä, ja sen on heittänyt nykyisinkin Joutsassa asuva Maija Lahtinen, omaa sukuaan Asikainen. Maija esiintyy siten tilastossa tyttönimellään.

– En muista tarkkaan missä kisoissa olen ennätyksen heittänyt. Kiersin Lahden piirin eri kilpailuja muun muassa Asikkalassa ja Padasjoella, ja muistan vain sen, että heitin noihin aikoihin monta tulosta samoille metrille. Ennätysvuonnani olin kuitenkin täyttänyt 19 vuotta, kertoo Lahtinen.

Hänen isänsä Tauno Asikainen oli lupaava urheilija, jonka kehityksen kuitenkin sotavuodet katkaisivat. Isä oli kilpaillut juoksulajeissa ja kiekonheitossa, ja tätä kautta kiinnostus kiekonheittoon periytyi tyttärelle.

– Asuimme tuolloin Karimäessä, ja harjoittelin heittämällä kiekkoja niin sanotulta Pekkasen tieltä rinteeseen männikköön. Isä oli siellä ja heitti kiekot takaisin. Jokainen mänty on varmaankin siinä rinteessä merkattu kyljestään meidän kiekonheittomme vuoksi, naurahtaa Lahtinen.

Kiekonheitto on vaikea tekniikkalaji, ja suurempi menestys isommissa urheilukoitoksissa olisi vaatinut ammattivalmentajaa. Joka tapauksessa kiinnostus lajiin on säilynyt. Lahtinen on urheillut koko ikänsä ja jatkaa sitä tänäkin päivänä, mutta yhä kiekonheitossa ”on sitä jotakin”, kuten hän asian ilmaisi haastattelussa.

Janne Airaksinen

Yläkuva Joutsan Pommin kesällä 2021 järjestämistä kansallisista yleisurheilukilpailuista. Kuva: JS Arkisto / Tarja Kuikka