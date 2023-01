Leivonmäen kirkon lämmitystä lasketaan reippaasti – syynä öljylämmittämisen kulut

Korkeiden lämmityskulujen vuoksi Leivonmäen kirkossa vietettävät tilaisuudet hautaan siunaamista lukuun ottamatta tahdotaan siirtää talven ajaksi seurakuntataloon.

Leivonmäellä seurakunnan kiinteistöt lämpiävät kevyellä polttoöljyllä. Venäjän hyökättyä Ukrainaan ovat öljylämmittämisen kustannukset kaksinkertaistuneet. Kustannusten nousun hillitsemiseksi kirkon sisälämpötila lasketaan 10–15 asteeseen. Siksi jumalanpalvelukset ja muut seurakunnan tilaisuudet aiotaan siirtää pidettäväksi seurakuntatalolla. Asiasta päätti kirkkoneuvosto.

Ainoastaan vainajien siunaustilaisuudet on pidettävä kirkossa, koska arkun saaminen seurakuntakotiin on lähes mahdotonta. Siunaustilaisuuksien ajaksi kirkon lämpötilaa voidaan hetkellisesti nostaa lähemmäksi 20 astetta.

Seurakunnan kirkkoneuvosto esittää Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille, että se hyväksyisi Leivonmäen seurakuntatalon salin käyttämisen ehtoollisen viettoon tämän vuoden alusta 30.4. asti. Kuitenkin pääsiäisen messu 9.4. on tarkoitus pitää kirkossa.

Kirkkojärjestyksessä on tarkat määräykset siitä, missä ehtoollista voi pysyvästi viettää, eikä Leivonmäen seurakuntatalon salia ole vihitty kirkkotilaksi. Ydinsana tässä on termi ”pysyvä”, sillä mikäli tällaisessa paikassa on tarkoitus viettää säännöllisesti messua useiden kuukausien ajan, se edellyttää tuomikapitulin hyväksyntää.

Leivonmäen kappeliseurakunnassa on ollut viime aikoina vakiintunut käytäntö, että jumalanpalvelus on pidetty pääsääntöisesti messuna kuukauden toisena ja neljäntenä sunnuntaina.

Leivonmäen kappeliseurakunnan kirkko vuonna 2012. Kuva: JS Arkisto.