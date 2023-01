Hula hula!

No niin rakkaat lukijat! Pitkät pyhät on lusittu ja ylensyönnistä ja makoilusta synnintuntoon tullut ihmispolo haluaa muuttua paremmaksi ihmiseksi. On vuoden alku ja lupausten aika! Lupaamme olla liikunnallisia, syödä terveellisesti, pitää tipatonta tammikuuta, lopettaa tupakoinnin, käyttää älypuhelinta vain tarpeelliseen viestintään, olla läsnä läheisille ja olla juoruamatta työkavereista selän takana…. Luvataan siis olla ihannekuva ihmisestä!

Mahtaako onnistua? Kyllä onnistuu. Nimittäin 1–2 päivää, jonka jälkeen vanha tyyli alkaa tuntua mukavammalta ja eritoten helpommalta.

Pappa-Jones huomasi joulun jälkeen, että housunkaulus alkoi hieman kiristää. Eipä hätää! Pienestä painonnoususta selviää tietenkin sillä, että lisätään liikuntaa ja korjataan ruokavaliota.

Kun jo kohtuullisen monina vuosina on tullut luvattua kaikenlaista, päätin tällä kertaa valita sellaisen liikuntalajin, jota voi kotioloissa suorittaa ja jonka avulla lupaus on helppo toteuttaa ja lopputulos varma!

Mistä apu ja tietoa? Lukuisten netti-istuntojen lopputulemana löysin itselleni sopivan uuden liikuntamuodon, jossa rasva palaa tutkitusti nopeimmin suhteessa käytettyyn harjoitusaikaan ja -tehoon. Mahtavaa! Ratkaisu on hulavanne! Ainoastaan 12 minuuttia vanteen pyöritystä lanteilla joka päivä kahdeksan viikon ajan, niin vyötärö kapenee jopa 3 senttiä ja alkaa sikspäkki näkyä! Ei muuta kuin kohti kesää ja rantakuntoa! Speedot jalkaan!

Uusi liikuntamuoto vaatii tietenkin uudet lajiin sopivat ketimet! Uudet tossut, uudet tiukat trikoot, jotka istuvat sitten hyvin, kun paino on pudonnut tavoiteltuihin lukemiin. Käänteinen kasvunvara siis! Lisäksi pitää hankkia tarvittava määrä elektroniikkaa, jonka avulla voi mitata, piirtää, verrata, kehua, jakaa, leveillä ja tallentaa kaikki suoritukset. Vielä ei ole palanut yhtään kaloria, mutta aika tukko rahaa!

Mikä olikaan lopputulos? Perhekunnan lajiasiantuntijoiden mukaan muistutin hulatessani veneen pohjalla sätkivää ja happea haukkovaa lahnaa….

Totesin, että lahna on aina rantakunnossa, joten nyt lähtisi halvalla 6 kg hulavanne. Voidaan vaihtaa myös muutamaan rasiaan joulusuklaata tai pussilliseen kehopositiivisia tuoreita hillomunkkeja!

Vielä lopuksi hyvät ystävät ja kylänhenkilöt! Turha alkaa tavatessamme aiheesta Papalle virnuilemaan!

Jouni Lavia