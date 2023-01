Martti Servo ja Napander juhlisti Helsingissä 25-vuotista uraansa – Joutsasta konserttiin matkasi bussilastillinen faneja

Martti Servo & Napander -yhtyeelle tuli tänä vuonna täyteen kunnioitettavat 25 vuotta. Tähän astista uraa juhlittiin näyttävästi joulukuun 8. päivä Helsingin Kulttuuritalossa 25-vuotisgaalakonsertilla. Laulaja Martti Servo kertoo konsertin olleen suuri ponnistus, jonka merkityksen on vasta jälkikäteen alkanut tajuamaan.

– Konsertti oli todella onnistunut ja siitä jälkeenpäin saatu palaute on ollut tyytyväistä. Biisilistojen suhteen asia kupli ja porisi hiljaisella tulella kolmisen viikkoa, kunnes saatiin listat kuntoon. Mutta pähkinänkuoressa fiilis on todella hyvä, summaa Servo.

Gaalakonserttiin matkasi myös bussilastillinen joutsalaisia faneja. Bussimatkalla fanit rustasivat nimensä juhlakeikan julisteeseen, joka toimitettiin laulajalle konsertin jälkeen.

– Kun sain kuulla tästä järjestetystä fanimatkasta, se tuntui ensiksi hieman uskomattomalta. Mietitytti, miten tässä käy, iskeekö uutta korona-aaltoa tai muuta. Kun kaikki lopulta meni hyvin, kyllä se nostatti lavalla tunnelmaa, kun tiesi yleisössä olevan myös joutsalaisia, summaa Servo.

Martti Servo & Napander juhlisti 25-vuotista uraansa Helsingin Kulttuuritalolla 8.12. Juhlavuoden levy ”Tulppa auki”, julkaistiin 2.12.

Servon mukaan nimmaroidulle julisteelle ei vielä ole tarkkaa paikkaa mietitty.

– Kenties juliste päätyy rantasaunalle, jossa on kirjo jo muitakin julisteita. Mutta tällä hetkellä juliste on vielä kuuma, antaa sen viilentyä ja etsiä paikkaansa, tuumaa Servo.

Yhtye julkaisi uuden Tulppa auki -albuminsa noin viikko ennen gaalakonserttia. Juhlavuoden albumi on nimenomaan yhtyeensä tyylinen.

– Kuten tuottajamme ja äänittäjämme kuvaili, tämä juhlavuoden albumi on juuri meitä. Se on nimenomaan sitä, mitä sattuu tulemaan. Albumi sisältää kaikki tyylilajit, millä olemme 25 vuoden aikana operoineet. On kaikenlaisia kappaleita humpasta poppiin, kiteyttää Servo.

Gaalakonsertin jälkeen yhtye lomailee tammikuun puoleen väliin. Servon mukaan tänä vuonna keskitytään pääasiassa keikkoihin, joskin gaalasta ja uudesta albumista jäi vielä vähän nälkä. Jotain erikoisuutta on kenties luvassa, mutta tässä vaiheessa Servo ei paljasta vielä enempää.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Gaalakonsertissa paikalla olleet joutsalaisfanit nimmaroivat menomatkalla keikkajulisteen, joka toimitettiin Martti Servolle konsertin jälkeen.

