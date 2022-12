Tässä ovat Joutsan seurakuntavaalien ehdokkaat

Joutsan seurakuntavaalit siirtyivät poikkeuksellisesti marraskuulta järjestettäväksi vuoden 2023 puolella järjestettäväksi sunnuntaina 22.1. varsinaisena vaalipäivänä. Ennakkoäänestys toimitetaan 3.–7.1.2023.

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli päätti määrätä poikkeukselliset seurakuntavaalit Joutsan seurakuntaan, koska äänioikeutettujen luetteloa koskeva kuulutus ei ollut ollut nähtävillä säännösten mukaisesti, eikä äänioikeutettujen luetteloa ollut laadittu määrätyssä ajassa.

Nyt kuitenkin vaalien järjestelyt on saatu kuntoon. Edellisissä seurakuntavaaleissa vuonna 2018 kirkkovaltuustoon valittiin 19 jäsentä, mutta näissä vaaleissa valtuustoon pääsee enää 15 ehdokasta. Muutos johtuu seurakunnan jäsenmäärän laskemisesta alle 4.000 henkilön.

Ehdokkaita on äänestäjien valittavissa 17 kappaletta. Toisin sanoen vain 2 heistä jää valitsematta varsinaiseen valtuustoon.

Ehdokaslistoja on kaksi. Vanha Joutsa -ehdokaslistalla on 14 henkeä ja Yhteinen seurakuntamme -listalla 3 henkeä. Ehdokkaita on saatu mukaan tasaisesti seurakunnan joka kolkalta, myös kappeliseurakuntien alueilta.

Varsinaisena vaalipäivänä 22.1.2023 äänestyspaikkana toimii Joutsan kirkko. Ennakkoon voi äänestää kirkkoherranvirastolla 3.1.–7.1.2023, Leivonmäen seurakuntatalolla 3.1.2023, Luhangan talvikirkossa 4.1.2023, Tammijärven kyläkirkossa, 4.1.2023, K-Supermarket Joutsassa 5.1.2023 ja Joutsan kirjastossa 5.1.2023. Tarkemmat kellonajat selviävät vaali-ilmoittelussa.

Janne Airaksinen

Jutun kuvituksessa ylempi 14 ehdokkaan kuvakollaasi käsittää Vanha Joutsa -ehdokaslistalta löytyvät seurakuntavaaliehdokkaat. Alempi kolmen ehdokkaan kokonaisuus pitää sisällään Yhteinen seurakuntamme -ehdokaslistan. Kuvitus: Tarja Kuikka.