Sana sunnuntaiksi: Jeesus, syntymästä ympärileikkaukseen

Joulu on taas kerran vietetty, mutta jouluinen juhla-aika jatkuu. Tasan viikon kuluttua joulupäivästä meillä vaihtuu kalenterivuosi. Uudenvuodenpäivällä on kuitenkin aivan keskeinen joulun tapahtumiin liittyvä merkitys. Jumalan Israelin kansalle antaman säädöksen mukaan kaikki siihen syntyneet poikalapset piti ympärileikata kahdeksan päivän ikäisenä. Tämän vuoksi Jeesus ympärileikattiin juuri kahdeksantena päivänä syntymästä.

”Kun oli tullut kahdeksas päivä ja lapsi oli ympärileikattava, hän sai nimen Jeesus, jonka enkeli oli ilmoittanut ennen kuin hän sikisi äitinsä kohdussa.” (Luuk. 2: 21.) Ympärileikkauksen yhteydessä annettiin ja ilmoitettiin virallisesti myös nimi Jeesus. Jeesus-nimi tarkoittaa, että Jumala pelastaa kansansa sen synneistä (Matt. 1: 21.)

Ympärileikkaus oli annettu Israelin kansalle säädökseksi, jotta se odottaisi lupausten täyttymistä ja Messiaan syntymää. Israelin kansan jäsenenä Jeesus täytti myös kaikki Jumalan tälle kansalle antamat säädökset. Kristillinen seurakunta on vapaa Israelin kansalle annetuista erityissäädöksistä, sillä Jeesuksessa on lopulta kaiken täyttymys.

Jouluna on keskeistä Jeesus-lapsi Betlehemissä. Jeesus ei syntynyt ulkoisesti loistavaan paikkaan, vaan itse asiassa sen täydelliseen vastakohtaan, eläinten pimeään ruokintasuojaan. Toki kaiken vaatimattomuuden keskelle vastakohtaa toivat taivaan enkelit. Jeesus-nimi viittaa siihen, että Jeesus oli syntynyt tänne maailmaan kuolemaan meidän puolestamme, jotta me saisimme elää taas taivaallisen Isän lapsina.

Jeesus sai kuitenkin pienenä vauvana ilmentää Jumalan kirkkautta. Hänen nimessään on hyvä saada aloittaa myös uusi kalenterivuosi. Jotkut meistä harrastavat ehkä vieläkin uudenvuodenlupausten antamista. Hyvin tyypillistä on, että niitä ei edes muisteta vuoden alkupäivien mentyä. Jeesus kuitenkin pitää kaikki lupaukset. Hän on kanssamme kaikkina aikoina vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä. Tähän me saamme luottaa. Näin voimme myös toivottaa siunattua Herran vuotta 2023.

Olavi Saurio

vt. kirkkoherra