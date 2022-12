Postin uusi malli

VIIMEINEN Joutsan Seutu tänä vuonna. Huolimatta sähköisen tiedonsiirron, viestinnän ja median moninaisuudesta ja monessa mielessä ylivertaisuudesta, niin ainakin näin oman paikallislehtemme kohdalla printti eli paperille painettu on ollut edelleen digiä selvästi suositumpi. Selvää kuitenkin on, että asetelmat muuttuvat kun mennään ajassa eteenpäin. Sinällään nurinkurista, mutta paperilehtien jakelutoimintaa harjoittava Posti on ollut digiin siirtymisen parhaita markkinoijia. Näin siksi, koska jakelu- ja niihin liittyvät erinäiset logistiikkaongelmat tuntuvat olevan aivan liian usein läsnä ja harminamme. Vuoden 2022 aikana valitettavan monta kertaa on osa lehdistämme ollut syystä tai toisesta hukassa ja löytäneet tiensä tilaajille vasta päivän, pari myöhässä. Kaikilla ei ole kärsivällisyys riittänyt ja tilauksia on lopetettu – ja ihan vaan siksi, koska odotettu lehti ei ole tullut laatikkoon tai kolahtanut oviluukusta ajallaan.

Toivottavasti jakeluun saadaan parannusta, lisää varmuutta ja luotettavuutta, kun Posti alkuvuodesta 2023 ottaa käyttöön uuden palvelu- ja hinnoittelumallinsa. Jos mistään muusta ei tosiasiallisesti ole varmuutta, niin ainakin Postin jakelupalvelun hintoihin tulee reippaat tarkistukset: Joutsan Seudun kohdalla puhutaan lähes 10 prosentin korotuksesta. Ei ole vähäinen ja merkityksetön asia se.

LVIALA PM Autohuolto Oy Rautakauppala

Ja siitäkin on jo varmuus, että useat sadat JS-tilaajat saavat jatkossa paperilehtensä tarkoituksellisesti vasta torstaina. Eikä johdu se meistä. Lehden virallinen ilmestyspäivä on edelleen keskiviikko, se ei muutu. Postin uuden mallin myötä jo tammikuusta lukien Joutsan Seutu jaetaan vasta keskiviikon ja torstain välisenä yönä Helsingissä, Vantaalla, Espoossa ja Tampereella, ja helmikuun toiselta viikolta lähtien tämä samainen muutos toimeenpannaan Jyväskylässä ja maaliskuun lopussa Porissa. Turussa ja Vaasassa on vuoropäiväjakelu, joten Joutsan Seudun saa hyppysiinsä joko keskiviikkona tai torstaina. Onneksi sentään Joutsan, Hartolan ja Sysmän keskusta-alueilla aamun varhaisjakelu toimii entiseen tapaan ja myös sivukylillämme, Leivonmäellä, Luhangassa sekä muualla maassa Joutsan Seutu tulee jo keskiviikkona, tosin päiväkannossa. Sen sijaan sähköisen näköislehden saavat kaikki netin kautta luettavakseen samanaikaisesti eli keskiviikkona yöllä kello kolme Suomen aikaa.

Alakulma-viisikon esittely siirtyy seuraavaan numeroon. Kolumnipestinsä nyt päättävälle Siljalle kiitos! Samalla kiitokset kaikille lehtemme parissa viihtyneille tästä vuodesta. Jatketaan ensi vuonna. Hyvällä sykkeellä.

Marko Nikkanen