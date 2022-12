Pentti Himanen jatkaa Joutsan vanhustenkotiyhdistyksen johdossa

Joutsan Seudun Vanhustenkotiyhdistyksen yleinen kokous valitsi yksimielisesti Pentti Himasen jatkamaan yhdistyksen johtokunnan puheenjohtajana. Toimikausi on kaksivuotinen (2023-2024). Vuonna 2023 yhdistyksen johtokunnan varsinaiset jäsenet ovat Liisa Heinonen, Pentti Kuurne, Helvi Laitinen, Maija Salonen (uusi), Tarja Toivonen ja Aili Tuominen, ja varajäsenet Ritva Himanen, Pekka Klén, Terttu Marttila, Helena Portimo ja Aune Tiihonen. Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin edelleen Heljä Kilvensalo ja Jorma Welling.

Toiminnallisesti harjoitetaan entiseen tapaan omien rivitalohuoneistojen ylläpitoa ja vuokrausta. Yhdistyksellä on Niittytiellä kolmessa rivitalossaan yhteensä 36 hyväkuntoista asuntoa, joista 8 kaksiota ja 28 yksiötä, sekä lisäksi kerhotalo/huoltorakennus. Koska keskimäärin muutamia asuntoja on ollut koko ajan tyhjillään, niin johtokunta on hiljattain linjannut, että asuntoja voidaan tarpeen mukaan vuokrata ikäihmisten lisäksi myös joulukuun alussa toimintansa Joutsassa käynnistäneelle pakolaisten vastaanottokeskukselle, jota pyörittää Kotokunta Oy. Asia otettiin puheeksi myös yleisessä kokouksessa ja siihen osallistuneet Niittytien asukkaat näkivät tämän oikein hyvänä ratkaisuna, antaen sille yhteen ääneen tukensa.

LVIALA PM Autohuolto Oy Rautakauppala

Yleinen kokous vahvisti asuntojen vuokraksi johtokunnan esityksen mukaisesti 8,70 euroa/m2/kk helmikuun 2023 loppuun asti ja 9,00 euroa/m2/kk 1.3.2023 alkaen. Lämmitys sisältyy vuokraan, koska kohde on kaukolämmössä.

Jo pitkään Joutsan Seudun Vanhustenkotiyhdistyksen hallinnointia, isännöintiä ja asuntojen vuokraustoimintaa hoitanut Marko Nikkanen Joutsan Tili- ja Yrityspalvelusta jää vuodenvaihteessa kokonaan pois näistä tehtävistä ja ne siirtyvät kaikkinensa Jorma Lehtosaaren johtamalle Joutsan Isännöintipalvelulle.

Marko Nikkanen

YLÄKUVA: Pentti Himanen (vas.) jatkaa edelleen Joutsan Seudun Vanhustenkotiyhdistyksen puheenjohtajana ja Pentti Kuurne (oik.) johtokunnan varsinaisena jäsenenä. Kuurne on ollut Joutsan VKY:n johtokunnassa jo yli 40 vuoden ajan.