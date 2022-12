Flanelsin syyskauden raportti

Seppä-liiga P11B-sarja

Flanelsin 2011–2013-syntyneistä koostunut 14 pelaajan joukkue osallistui syyskaudella Seppä-liigan P11B-sarjaan. Joukkue sijoittui hienosti 2. sijalle, 6 voittoa ja 2 tappiota. Saatiin hienoja onnistumisen hetkiä, upeita syöttöjä ja mieleenpainuvia maaleja sekä huikeita torjuntoja. Onnistumisen tuuletukset, kaverin kannustamiset ja myös ne tappion kirvelevät tunteet muodostivat tämän syyskauden.

Alusta asti valmennuksen tarkoitus on ollut saada joukkue pelaamaan joukkueena, sillä pelkillä yksilösuorituksilla ei saada pitkälle vievää kehitystä. Tämä kehitys on iloksemme näkynyt entistä enemmän ja tähän panostetaan harjoitteissa jatkossakin.

LVIALA PM Autohuolto Oy Rautakauppala

Kevätkaudelle turnauksiin on ilmoitettu kaksi joukkuetta, Seppä-liiga P11A (kilparyhmä) ja P10B (harrasteryhmä)- sarjoihin. Toista joukkuetta lähtee koutsaamaan syyskuussa apuohjaajina ryhmässä aloittaneet Juuso ja Ilmari. Sarjapeleihin lähteekin kevätkaudelle useampia uusia pelaajia mukaan.

Marja Kuurne

2007-2010-poikien joukkue pelaa Sisä-Suomen P15 -kilpasarjassa. Kuva: Jonna Keihäsniemi

P15 Sisä-Suomi kilpasarja

2007–2010-syntyneiden poikien joukkue pelaa tällä kaudella Sisä-Suomen P15 -kilpasarjassa. Joukkue oli ilmoitettu haastajasarjaan, mutta kilpasarjaan ei tullut tarpeeksi ilmoittautumisia, joten sarjat yhdistettiin alkukaudeksi samaan 15 joukkueen lohkoon.

Sisä-Suomen aluesarja on yksi kovimmista ikäluokan sarjoista. Sarjassa pelaa muun muassa Tampereen Classic, joka on kiistatta yksi Suomen kovimmista salibandyseuroista. Sarjan pelit jatkuvat vielä tammikuussa, jonka jälkeen lohko jaetaan ylempään loppusarjaan ja alempaan loppusarjaan, josta on vielä mahdollisuus päästä haastajasarjan jatkopeleihin keväällä.

Kauden teemana on ollut kesyttää pallo, eli hallita peliväline. Yksilötaidot ovat kehittyneet hyvin ja siitä osoituksena on, että olemme saaneet pelaajiamme P13, P14 ja P15 -maajoukkuetietapahtumiin. Joukkuetaitoja on kehitetty kaukalon sisäpuolella kuin myös ulkopuolella.

Seuran missio on varsin kuvaava; ”iloa, elämyksiä ja onnistumisia” niitä olemme kauden aikana saaneet kokea yhdessä. Olemme omaksuneet oman pelitapamme varsin hyvin ja hallitsemme useita uusia pelitaktisia asioita.

Puretaan syyskautta myös hiukan seuran arvojen kautta. Vastuullisuus: Olemme saaneet koulutettua joukkueemme pelaajista neljä ”säbäkipinä” -ohjaajaa. On ollut ilo huomata, miten näistä vuosia juniorisarjoja pelanneista pelaajista on saatu kasvatettua reippaita ja osaavia ohjaajia. Yhteisöllisyys: Ikärakenteemme on varsin laaja, mutta joukkue pitää huolta toisistaan ja erityisesti pelireissut ovat olleet mieleenpainuvia kokemuksia.

Ymmärrämme pienten ikäluokkien tuoman haasteen, jonka kuitenkin olemme kääntäneet vahvuudeksi. Rohkeus: Olemme yhdessä rakentaneet omaa pelitapaamme ja ottaneet rohkeasti käyttöön uusia pelitaktisia asioita. Pelipaikkariippumattomuutta on vielä kehitettävä rohkeasti, kuten myös yksilöllistä pelirohkeutta ja -kovuutta. Avoimuus: Viestintä on varsin avointa, mutta kehitettävää on, jotta löytäisin paremmin aikaa pelaajakohtaisille kehityskeskusteluille.

Pelillisesti alkukaudesta voidaan antaa hyvä arvosana, sillä peli ja taidot ovat kehittyneet vahvasti kauden aikana. Parhaimmillaan pelaamme kurinalaista, mutta myös riittävän luovaa salibandyä, jossa pelinopeus ja -ryhmitys elää tilanteen mukaisesti. Tiukkoja pelejä olemme saaneet pelata. Voittamisen tahtoa ja uskoa omiin kykyihin pelitilanteessa on edelleen kehitettävä, jotta meille kehittyy tarvittava voittamisen kulttuuri, jonka avulla tiukat pelit käännetään voitoiksi.

Mielenkiinnolla odotamme jo kevätkauden pelejä. Olemme varmoja, että tekemällä asiat yhdessä sovitusti ja huolellisesti joukkueena, voimme pärjätä entistä paremmin. Nautitaan pelistä ja pistetään kunnolla kampoihin.

Pekka Huikko

Naisten joukkue kaudella 2022-2023. Kuva: Jonna Keihäsniemi

Naiset

Flanelsittarilla on takanaan vaiherikas syyskausi, jonka viimeiset pelit saatiin paketoitua lauantaina 17.12. Buugilla. Vastassa oli Urho kahdesti saman päivän aikana ja kahdesti päädyttiin myös samaan lopputulokseen eli Flanelsin 7–1 voittolukemiin. Syyskausi päättyi kuten alkoikin, kahteen voittoon, jotka tulivat laadukkaalla pelillä. Näiden turnausten väliin mahtui myös vähemmän hyviä peliesityksiä, vaikka pistetili kohtuullisesti karttuikin.

Joulutauolle mentäessä Flanels jakaa sarjan kärkisijan MultiAntsin kanssa. Molemmilla on kasassa 7 voittoa, yksi tasapeli ja kaksi tappiota pelaamistaan kymmenestä ottelusta. Pisteen päässä vaanii Valo II ja kahden pisteen päässä Valo sekä KuuMat. Kärkijoukkueista kohdataan kevätpuolella Valoa lukuun ottamatta kaikki muut kertaalleen, joten jännitys sarjasijoitusten osalta säilynee viimeisiin peleihin saakka.

Joukkueen tehopörssiä johtaa tuttuun tapaan Mirka Pölkki, vaikka tällä kertaa pörssipisteet ovat jakautuneetkin laajemmalle rintamalle kahden pelaavan ketjun kesken. Kärkikolmikkoon joukkueen sisäisessä pistepörssissä mahtuvat myös sentterit Sanni Nyberg ja Mia Reponen. Joukkueessa on esiintynyt poikkeuksellisesti kolme eri maalivahtia, joista Milli Löfgrén kuitenkin jatkanee ykköstorjujan paikalla kevätkaudella. Marja Kuurneelle on merkattu eniten tehopisteitä joukkueen puolustajista.

Sarjakausi jatkuu tammikuussa kotihallissa, jolloin vastassa ovat Valo II ja Kisa, jotka ovat aiheuttaneet Flanelsittarille kauden ainoat tappiot. Kotihallissa esiinnytään toistamiseen heti helmikuussa, jolloin joukkue saa vastaansa SC Lupon ja Tipan.

Vesa Kuurne

Miesten joukkue lähtee kevätkaudelle sarjataulukon neljänneltä sijalta. Kuva: Jonna Keihäsniemi

Miehet

Miesten joukkue lähti kuluvaan kauteen melko uusista asetelmista. Kokoonpano laajentui PePosta tulleella nelikolla sekä omalla kasvatilla Tapperin Aatulla.

Pelit jatkuvat edellisvuoden tapaan Sisä-Suomen vitosdivarissa, joka tällä kaudella on erittäin tasainen. Alkuvuoden jokaisesta neljästä turnauksesta on tuloksena ollut voitto ja tappio. Kuuden joukkueen sarjassa joulun viettoon lähdetään sarjataulukon neljänneltä sijalta.

Joukkueen sisäisen pistepörssin kärkipaikkaa pitää mainion alkukauden lähinnä sentterin paikalla operoinut Niko Heinonen 3+9=12 pisteellä.

Ilari Suuronen

Yläkuva: 2011-2013-syntyneiden joukkue pelaa tällä kaudella Seppä-liigassa. Kuva: Jonna Keihäsniemi