Mitä kuuluu Tee Wee Paronille?

Joutsan viime vuosien menestyksekkäin ravihevonen Tee Wee Paroni jää viettämään ansaittuja eläkepäiviään. Tätä ”PieniSuuriMiestä” on kiusannut jalkavamma, jota on myös operoitu. Nyt oli kuitenkin tehtävä päätös, vaikka on tosi haikeaa, että ”Elmu” ei enää starttaa kisoissa.

Ensi vuonna 14 vuotta täyttävän suomenhevosen kulta-ajat olivat vuosina 2017–2018, jolloin Tee Wee Paroni juoksi talven aikana 8 peräkkäistä voittoa. Näiden lisäksi tuli kolme kakkossijaa ja kaksi kolmatta sijaa. Voittosumma tuon talven aikana oli yhteensä 77.420 euroa. Kaikkiaan voittosumma koko uralla oli 130.985 euroa.

Startteja hevonen ennätti juosta yhteensä 138; ykkösiä 20, kakkosia 22 ja kolmosia 23. Paronin autoennätys on 22,8 ja tasoitusennätys 24,6. Monta huippuhevosta jäi Paronin taakse paalulla.

Tee Wee Paroni valittiin Joutsan vuoden hevoseksi peräti neljä kertaa peräkkäin vuosina 2017–2020. Tee Wee Paroni on Vieskerin jälkeläisiä. Samaan sukuun kuuluvat muun muassa Polara, Vixus, Vixeli, Vixen, Ville Kalle, Vaellus ja Välähdys, jotka ovat kaikki Paronin sisaria isän puolelta. Torniossa syntynyt Paroni on Teuvo Luovijärven kasvatti.

Vuonna 2016 hevonen siirtyi joutsalaisen Pasi Haapasaaren omistukseen ja valmennukseen. Nyt Paroni jää viettämään eläkepäiviä kotitilalle Pärnämäkeen ollen opetusmestarina tallin varsoille ja uusille tulokkaille tulevilla kausilla.

Pasi Haapasaaren omistama, Joutsan viime vuosien menestyksekkäin ravihevonen Tee Wee Paroni jättää kilparadat.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva on otettu Jokimaalta T76 huippudivisioonafinaalin voittoraveista talvella 2017. Kuva: Kaisa Stengård

