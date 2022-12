Suomen Vesileikkaus Oy tekee miljoonainvestoinnit Joutsaan – huomattava tarve uudelle työvoimalle

SVL Groupin emoyhtiö Suomen Vesileikkaus Oy osti A. Reponen Oy:n putkileikkausliiketoiminnan Joutsasta keväällä 2022.

Kaupalla vahvistettiin SVL Groupin putkileikkaustoimintaa isomman kokoluokan putkien, muototerästen ja palkkien laserleikkauspalveluilla. Tarkoituksena on keskittää konsernin putkileikkaus Joutsan yksikköön.

Alusta alkaen oli selvää, että ison putkilaserin rinnalle tarvitaan pienemmän kokoluokan nopea ja tehokas putkilaserleikkauskone. Asiassa on edetty vauhdikkaasti, sillä nyt Joutsan Köysitien halliin on asennettu tässä kuussa uusi kuitulaser, joka on tarkoitettu pienempien putkien kilpailukykyiseen leikkaukseen.

Sveitsiläisen laserlaitteen asennus kesti 2 viikkoa, ja tällä viikolla alkaa koulutus sen käyttäjille.

– Reponen Oy:ltä ostettu iso laser on jumboluokkaa ja tarkoitettu maksimissaan hieman yli 400 millin kappaleille. Nyt asennettu pienempi ja nopeampi laserleikkauslaite on tarkoitettu maksimissaan 130 millin putkille, selventää SVL Groupin toimitusjohtaja Jori Antila.

Leikattavan materiaalin varastointia varten alueelle on jo noussut kylmä varastohalli, joka on varustettu kosteudenhallintajärjestelmällä materiaalin säilyvyyden varmistamiseksi. Palveluita täydentämään hankitaan myös alkukesään mennessä sinkopuhalluslinja, koska useat asiakkaat haluavat tuotteensa raepuhallettuna.

– Leikattujen komponenttien jälkityöstöön hankitaan lisäksi porakoneita ja kierteityslaitteita pienempien koneistustyövaiheiden tekemiseen. Näillä edellytyksillä pystymme palvelemaan kokonaisvaltaisesti asiakkaita heidän putkileikkaustarpeissaan koko valtakunnan alueella, kertoo Antila.

Kaikkinensa edellä mainitut koneinvestoinnit nousevat arvoltaan yli miljoonaan euroon. Kylmän varastohallin investointi tulee vielä tähän päälle.

Suomen Vesileikkaus on rekrytoimassa uusia työntekijöitä tuotantoon Joutsassa. Tällä hetkellä niin sanotussa Reposen hallissa työskentelee SVL:n palveluksessa 3 toimihenkilöä ja 7 henkeä tuotannossa. Pitkällä tähtäimellä Antilalla on tarkoitus laajentaa yksikkö 20-henkiseksi. Siksi hän etsii 6–8 uutta työntekijää palkattavaksi viimeistään vuoden sisällä.

Alan työvoimapula on todellisuutta Joutsassa, joskin viime aikoina rekrytoinneissa on myös onnistuttu.

– Kokemus laserleikkauksesta katsotaan eduksi, mutta jos löytyy kokemusta muiden NC-ohjattujen työstökoneiden käytöstä, se nopeuttaa työhön oppimista. Joka tapauksessa työhön tuleville järjestetään hyvä perehdytys putkilaserin käyttämiseen. Mikäli on halua työllistyä alalle, eikä ole aikaisempaa alan kokemusta, on vaihtoehtona myös oppisopimuskoulutus tehtävään. Vanha totuus kuitenkin on, että hyvä asenne on tärkein ominaisuus ja tekemällä oppii, painottaa Antila.

Suomen Vesileikkaus Oy:n hallussa toimintoineen on noin puolet Reposen hallista. A. Reponen Oy toimii toisessa puolikkaassa sekä viereisessä vanhemmassa elementtihallissa 20 oman työntekijän plus 10–15 alihankkijan voimin.

Yläkuva: Suomen Vesileikkaus Oy on juuri näinä päivinä ottamassa käyttöön taustalla näkyvää uutta putkilaserleikkauskonetta. Kuvassa yrityksen Joutsan yksikön toimihenkilöt Toni Malinen (vas.), Kalle Kiesilä ja Juha Järvinen (oik.). Toimitusjohtaja Jori Antila on kuvassa 2. vasemmalla oleva henkilö.