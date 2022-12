Kirkas katse tulevaisuudessa

Joutsan Seudun Alakulma-palstan juttusarjassa nostetaan esiin lehden 50-vuotisen taipaleen kunniaksi vanhoja uutisia.

Vuosi 1972 alkaa olla taputeltu myös Alakulman entisten uutisten toimituksessa. Miltä Joutsa, Leivonmäki ja Luhanka ovat näyttäneet 50 vuotta sitten? Entisten uutisten toimittajalle on jäänyt kuva, että juuri 70-luvun alku oli pitäjissä suurta kasvun aikaa. Väestöä oli riittävästi, jotta maaseutukunnatkin pysyivät vielä hyvin elinvoimaisina. Ostovoima piti yllä monipuolista yrityskantaa, lapsia parveili kouluissa, ja monenmoista julkista rakentamista tehtiin tavan takaa.

LVIALA PM Autohuolto Oy Rautakauppala

Joulukuun loppupäivinä on uutisoitu, kuinka Leivonmäen pienoisterveyskeskusta varten on tehty kaivoa, hiki hatussa. Jutussa on kuva jonkinlaisesta entisajan huipputekniikkaa edustavasta porauslaitteesta, jolla oli kilkuteltu kovaa ja kivistä maata jo parin viikon ajan.

Joutsan virastotalon rakennustyön urakoitsija oli valittu ja yrityksen nimen julkistaminen urakkasopimuksen allekirjoittamista vaille valmista. Valmista pitäisi olla vuoden 1974 huhtikuussa.

Muuten oli jo tiedossa, että Virastotalon töiden aloittamisen jälkeen alkaisi viereiselle tontille kohota asuinliiketalo. Tällä tarkoitettiin varmaankin Liikekeskusta, joka, kuten hyvin tiedetään, on saanut nykypäivänä purkutuomion.

Vanhustentalot Joutsassa olivat harjassa. Vanhustenkotiyhdistyksen toimihenkilöitä kiiteltiin harjakaisissa ripeästä ja epäitsekkäästä toiminnasta, olihan talojen rakentaminen kiireellinen välttämättömyys. Aravalainoitetuista pienasunnoista oli tuolloin huutava pula Joutsassa. Yksiöitä oli tulossa 26 kappaletta, eikä tämä riittänyt alkuunsakaan, kuten juhlapuheissa arvioitiin.

Edellisen sodan peruja valmiusasiat olivat hyvässä kuosissa. Leivonmäen väestönsuojeluorganisaatioon kuuluville henkilöille järjestettiin omatoimisen suojelun peruskurssit, joihin otti osaa 28 henkilöä. Olli Koskinen ja Teuvo Viljanen mainittiin vss-kurssin mannekiineina, kun herrat esittelivät väestönsuojeluhenkilöstön suojapukuja varusteineen.

Janne Airaksinen