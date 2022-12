Eloa ja Jouluiloa

JOULU ovella kolkuttaa. Sinällään ihan hyvä, että vain kerran vuodessa – ettei ainaisesti tai joka päivä. Samalla monella tapaa hyvin erikoinen ja rassaava vuosi on pian päättymässä. Tunteiden kirjoa koettu poikkeuksellisen laajalla skaalalla. Isossa kuvassa monia asioita on syvästi pielessä ja ahdistaa, mutta ainakin lähitarkastelussa on ollut ja on havaittavissa positiivisiakin merkkejä.

Yhteen ynnättynä Joutsan seutukunnalla on tapahtunut tänä vuonna paljon mielenkiintoista. Eikä meno ja virtaus ole välttämättä hiipumaan päin, vaikka monet mittarit ovatkin yleisesti ottaen lähinnä väärässä asennossa.

Tyhjät liiketilat ja vapaana olevat asunnot ovat kautta linjan saaneet uutta käyttöä ja toimintaa, paikallinen yrityselämä on sinnikkäästi nostanut päätään, uskoa huomiseen ja tekemiseen tuntuu löytyvän. Puu- ja metallialalla porskutetaan, jopa lisää ollaan investoimassa. Uusia kasvoja on ilmestynyt vastaanottokeskuksen myötä keskuuteemme ja paikallisten auttamishalu on aitoa ja hienolla tasolla. Toisaalta Esperi on lopettamassa Joutsassa hoivakotinsa, mutta tätäkin voi katsoa yhtenä uutena mahdollisuutena modernien ja todennäköisesti Joutsan seudun tarpeisiin sopivien tilojensa ansiosta. Käyttöideaa on jo ilmassa.

Ja onhan tässä koko ajan muutakin mainitsemisen ja piponnoston arvoista. Jääsjärvellä vuonna 1937 tapahtuneen mystisen veneonnettomuuden ja myös Joutomiehenä tunnetun, jo kauan sitten edesmenneen Heikki Jaatisen tiimoilta on juuri valmistunut joutsalaisen Sari Tammisen ohjaamana 45-minuuttinen dokumenttielokuva. Se kertoo todella haastavasta, mutta hienosti onnistuneesta onnettomuusveneen nostoprojektista. Sen pääsemme kaikki näkemään heti joulun jälkeen.

Joulun ja uudenvuoden välisessä numerossamme julkaisemme Joutsan Seudun vuoden 2023 pääkirjoituksen alle kynäilevät kolumnistit/pakinoitsijat, uunituoreen ”Alakulma-viisikon”. Tuskin mekään maltamme sitä odottaa. – Ennen sitä kaikelle kansalle Jouluiloa!

Marko Nikkanen