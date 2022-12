Vastaanottokeskuksessa meneillään monenlaista toimintaa ja infoa – kaikki asiakkaat on saatu majoitettua

Joutsan vastaanottokeskuksen (VOK) toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin ja kaikki asiakkaat on saatu majoitettua, toteaa sitä operoivan Kotokunta Oy:n Keski-Suomen vastaanottokeskustoiminnan johtaja Noora Turunen.

– Tällä hetkellä VOK:ssa pyörivät muun muassa ohjaajien sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden infot. Seuraavaksi alkaa suomalaisen yhteiskunnan kurssit ja tammikuun puolella on tarkoitus aloittaa suomen kielen opetus. Monenlaista infoa ja toimintaa on siis menossa, jatkaa Turunen.

VOK:lle on jonkin verran tullut kyselyitä asuntojen kalusteisiin liittyen. Turusen mukaan asunnot on kalustettu Maahanmuuttoviraston vaatimusten mukaisesti ja kalustus on sama kaikissa Suomen vastaanottokeskuksissa riippumatta siitä, kuka toimintaa pyörittää.

– Joutsassa asuntojen kalustamista hoiti muutama seura, jotka saivat Kotokunnalta rahallisen korvauksen tästä työstä eli ei ole ollut puhtaasti vapaaehtoistyötä sanan varsinaisessa merkityksessä. Ihmiset ovat päässeet auttamaan tulijoita ja Kotokunta on rahallisesti tukenut seuroja parilla tuhannella eurolla. Asuntojen kalustaminen sujui hyvin ja sovitusti, kiteyttää Turunen.

Turunen muistuttaa, että asunnot ovat VOK:n majoituspaikkoja, joissa asiakas oleskelee vain sen aikaa, kun prosessi Maahanmuuttovirastossa on kesken. Asunnoista asiakkaat joko palaavat kotimaahan tai saavat oleskeluluvan ja kotikuntamerkinnän, ja muuttavat oikeasti omiin koteihin.

– Sisustustavara kuten matot ja verhot eivät kuulu kalustukseen. Siksi arvostamme ja asiakkaat ovat hyvin kiitollisia lahjoitustavaroista, kiittää Turunen.

Joutsan VOK on hajasijoitusmallin keskus, jossa ei ole ruokapalvelua. VOK ei siis järjestä ruokailuja Joutsassa eikä Leivonmäellä, vaan maksaa isompaa vastaanottorahaa ja asiakkaat valmistavat itse ruokansa.

Maahanmuuttovirasto saa korttitoimittajalta kortteja, joista käytetään nimitystä PFS-kortti. Näille korteille VOK maksaa asiakkaan vastaanottorahan.

– Alkuun korttitoimittajalla oli ongelmia saada uusien keskusten kortteja toimimaan valtakunnallisen ongelman vuoksi, mutta Joutsan VOK:ssa vastaanottoraha maksettiin kaikille käteisellä viivytyksettä. Eli Joutsassa kukaan ei ole korttiongelmien vuoksi jäänyt ilman rahaa, valaisee Turunen.

VOK:n asiakkaille maksetaan kuukausittain vastaanotto- ja käyttöraha. Yksinasuva ja yksinhuoltaja saa kuukaudessa 323,21 euroa, muut yli 18-vuotiaat 273,06 euroa. Perheensä kanssa asuva lapsi saa 206,19 euroa. Eli esimerkiksi yksinhuoltaja kahden lapsen kanssa saa kuukaudessa vajaat 750 euroa, ja pariskunta kahden lapsen kanssa noin 950 euroa.

Tästä rahasta asiakkaiden pitää maksaa puhelinlasku, apteekin käsikauppalääkkeet, paikallisliikenteen kulut ja ruoka, sekä kaikki muu, mitä haluaa ostaa. VOK puolestaan kustantaa asunnon kalustuksen lisäksi vuokran, veden, sähkön, sosiaali- ja terveyspalvelut, reseptilääkkeet, opintotoiminnan sekä tulkkauspalvelut.

– Vastaanottoraha on kuitenkin tarkoitettu asiakkaan elämiseen täällä kotimaassa ja se on suuruudeltaan sellainen, että sillä kyllä pärjää hyvin, toteaa Turunen.

– Kaikille sekä palkatulle henkilöstölle, että vapaaehtoisille on varmasti oma paikkansa tässä ihmisten auttamisessa, kiteyttää Turunen.

Jonna Keihäsniemi

Joutsan vastaanottokeskuksen työntekijät Anni Auvinen (vas.), Anna-Maija Nieminen sekä johtaja Terhi Tukiainen auttavat asiakkaita arjen pyörteissä mitä erinäisemmissä asioissa.