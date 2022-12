Joutsan pääkirjaston loppuviikon palveluaikoja supistetaan – lauantaisin jatkossa auki vain omatoimikirjasto

Joutsan pääkirjaston palveluajat supistuvat ensi vuoden alussa torstain, perjantain ja lauantain osalta. Jatkossa kirjastossa ei enää ole lauantaisin henkilökuntaa paikalla, vaan kirjasto on avoinna tuolloin vain omatoimikirjaston merkeissä. Torstain ja perjantain palveluajat puolestaan supistuvat nykyisestä kahdeksasta tunnista kuuteen tuntiin.

Muina päivinä eli maanantaista keskiviikkoon palveluajat pysyvät ennallaan nykyisessä kahdeksassa tunnissa. Myös omatoimikirjaston aukioloajat pysyvät entisellään, eli omatoimikirjasto on jatkossakin auki viikon jokaisena päivänä kello 6–22.

Pääkirjaston palveluaikoja supistetaan, koska kirjastossa ei ole voitu palkata uutta kirjastovirkailijaa lokakuussa eläkkeelle jääneen virkailijan tilalle. Palkkaamatta jättämisen taustalla ovat Joutsan kirjasto- ja kulttuuritoimen esimies Nina Kuikan mukaan taloussyyt.

– Kirjaston työntekijämäärä seurailee kunnan asukasmäärää, ja meillä oli jo aiemmin paineita vähentää henkilökuntaa, nyt tämän eläköitymisen myötä se pystyttiin toteuttamaan hyvin, taustoittaa Kuikka.

Pääkirjaston palveluaika on nykyisellään lauantaina neljä tuntia. Lauantain palveluajat alkoivat Kuikan mukaan hiljentyä, kun omatoimikirjasto vuonna 2020 otettiin käyttöön. Sunnuntaisin, jolloin vain omatoimikirjasto on auki, kirjastossa on Kuikan mukaan nykyään jopa yllättävän paljon kävijöitä ja lainauksia. Asiakkaat ovat siis löytäneet omatoimikirjaston hyvin.

– Lähiaikojen lainamäärältään suurin sunnuntai oli 23.10., jolloin kirjastossa kävi 17 kirjautunutta henkilöä plus esimerkiksi lapset, jotka tulevat vanhempiensa mukana, ja lainoja tehtiin 99. Lauantaina 22.10. palveluaikana tehtiin vain 28 lainaa, vertaa Kuikka.

Hän ennakoi asiakkailta voivan silti tulla sanomista palveluaikojen supistumisesta.

– Varmasti palveluaikojen supistukset herättävät ihmettelyä, mutta uskon, että kuntalaiset ymmärtävät tilanteen. Jatkossakin palveluaikaa on tarjolla paljon verrattuna moneen muuhun isompaankin kirjastoon.

Joutsan pääkirjaston palveluajat ovat olleet poikkeuksellisen laajat verrattuna maakunnan ja lähialueen kirjastoihin. Esimerkiksi Sysmän kirjasto on auki maanantaisin ja tiistaisin vain kuusi tuntia ja keskiviikkoisin viisi tuntia.

Päätöksen Joutsan pääkirjaston palveluaikojen supistamisesta teki tiistaina kokoontunut hyvinvointi- ja sivistyslautakunta. Supistukset eivät koske Leivonmäen lähikirjaston aukioloa.

Tarja Kuikka