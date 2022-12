Koiria ja kompostia

Vanhempaa pakinoitsijaa on taas ilahduttanut uusi, maaseutueläjän elämää rikastuttava hallinnollinen asetus. On nimittäin niin, että tulevan vuoden alusta tulee jokainen koira ilmoittaa rekisteriin, jota ylläpitää Ruokavirasto niminen byrokraattinen laitos. Jos olet koiranomistaja, niin ehkä kannattaa lukeminen lopettaa tähän… Joku koiranleuka siellä jo haukahtaa, että nämä tarinat kannattaa jättää ylipäätään lukematta!

Ensikuulemalta en oikein ymmärtänyt asiallista yhteyttä Ruokaviraston ja koirien välillä. Aikanaan verottaja keräsi ns. koiraveroa. Silloin asiayhteys oli ilmeinen. Verottaja, eli valtio, keräsi koirista veroa. Sanat ”koira” ja ”ruokavirasto” sen sijaan on vaikea yhdistää ymmärrettävästi toisiinsa.

Jossain päin maailmaa koiranlihaa kyllä syödään hyvinkin yleisesti. Uskotaan jopa lihan voimistavan ja lisäävän viriliteettiä. Ehkäpä Ruokavirasto antaa meille kohta suositukset kohtuullisesta viikottaisesta koiranliha-annoksesta! Sopiva määrä tönkkösuolattua jäniskoiraa, Ruokaviraston suositusten mukaisesti nautittuna, lisää menohaluja! Seisovien koirien, kuten esim. lyhytkarvaisen saksanseisojan lihaa suositellaan nautittavaksi vain juhlapyhien alla pieninä määrinä. Niin se on pojat!

Edellä kirjoitetun voi jokainen sivistynyt ihminen tyhjentää biojäteastiaan ja viedä kompostiinsa.

Eipähän ole huonetiloissa haisemassa! Luonnollisesti edellytyksenä on, että biojätteen kompostoinnista on tehty ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Ellei ilmoitusta ole tehnyt, on syytä pelätä, että kyseisen hallinnonalan viranomaisen hygienisellä hansikkaalla verhottu koura ottaa niskastasi lujan puristusotteen! Miksi ei ole ilmoitettu? Turhaa on siinä vaiheessa enää venkoilla! Kompostitarkastajiksi valikoituu jämyjä ja ilottomia henkilöitä!

Jokaisen kansalaisen kannattaa näitä sanoja tutkiskella sydämessään. Muhiiko kompostori pihan nurkassa luvallisesti vai valmistatko ”kotipolttoista” laitonta multaa? Syytä on myös miettiä, onko se oman koiruliinin rikosrekisteri puhdas tai löytyykö kyliltä pentueita, joiden isästä ei ole edes norjanharmaata hajua!

Hyvä lukija! Nuku siis vain kuohkeaa koiranunta ja ole alati valmiina ottamaan vastaan uusia asetuksia ”brysselin herroilta.” Kyllä siellä koirat haukkuu, vaikka karavaani ei kulje metrin vertaa!

Jouni Lavia