Joutsan Kotiseutulehti 2022 on ilmestynyt

Uusi 56-sivuinen Kotiseutulehti on viikonloppuna tullut myyntiin paikallisiin marketteihin ja kirjakauppaan. Vuodesta 2010 alkaen toimitetun tasokkaan lehden painos on 13. laatuaan ja se on ottanut paikkansa toivottuna paikallisena lahjana ja hengentuotteena. Tämän todistaa useat vähän myöhemmän ilmestymisen johdosta tulleet kyselyt.

Lehden toimittamista on päätetty jatkaa myös seuraavina vuosina, vaikka toimituksesta päävastuun kantanut entinen puheenjohtaja katsoo oikeudekseen siirtyä ansaitulle eläkkeelle. Toivomme uusia voimia mukaan toimituksen eri tehtäviin, jotta lehden sisältö pysyy laadukkaana ja monipuolisena ja että taloudellinen tulos tukee yhdistyksen alkuperäistä tavoitetta museotoiminnan rahoituksessa. Joutsasta löytyy paljon taitavia kynäniekkoja. Antakaa osaamisenne kuulua laajemmalle.

Hyväksi koettuun tapaan tämäkin lehti sisältää paitsi ajankohtaisten asioiden ja tapahtumien muistiinmerkitsemistä sanoin ja kuvin, myös paikallisen historian ja tarinoiden tallentamista seuraaville sukupolville. Historiapiirillä on työn alla Marjotaipaleen ja Niemistenkylän historian selvittely. Molemmista kohteista löytyy jo tässä lehdessä ansiokkaat artikkelit, samoin kun Suonteen ensimmäisestä kartoittamisesta Tapio Nurmisen tutkimana. Näitä täydentää vielä Seppo Koskisen elävästi kootut muistelmat miehen nuoruusvuosilta Mankinsaaresta. Kotiseuturakkaus nousee kolumneissa voimakkaasti esille.

Ainutlaatuisina tapahtumina mainittakoon Suomenhevosten valtakunnalliset työmestaruuskilpailut, elokuinen maanpuolustusjuhla Joutsassa ja tuhansia katsojia koonnut Baana 2022 maantietukikohtaharjoitus.

Juuri eläkkeelle siirtynyt kirkkoherramme Tuula Leppämäki on koonnut artikkelin 90-vuotiaasta diakonityöstä. Rukiinviljely perinteisellä tavalla aina uutispuuroon saakka on joutsalaisjuurisen Antti Niemisen ja hänen perinneryhmänsä ansiokas tarina mainiolla kuvituksella. Urheilun ystäville Mika Sirkan juttu Suvi Minkkisen nousujohteisesta ampumahiihtourasta on mieluista luettavaa.

Luonnollisesti Kotiseutuyhdistyksen omat kuulumiset, museon tapahtumat ja kuvakoonti päättymässä olevan vuoden varrelta ja paljon muuta, nostavat mukavat muistot mieleen.

Terttu Hentinen

vastaava toimittaja