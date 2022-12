Vaihelassa vietettiin Pappisen kylän joulujuhlaa

Pappisen kylän joulujuhla pidettiin Vaihelan pihatuvalla sunnuntaina 4.12. Joulutunnelmaa haettiin 34 osallistujan voimin nauttimalla jouluherkkuja ja laulamalla perinteisiä joululauluja Eva Vikmanin johdolla.

Tilaisuuden järjesti Pappisen Kyläyhdistys ry, jolla on ollut aktiivinen toimintavuosi – erinäisissä tapahtumissa on ollut tänä vuonna yhteensä 365 osallistujaa. Tapahtumien lisäksi painopiste on ollut kyläturvallisuuden edistämisessä.

Yhdistys on saanut Sysmän Säästöpankkisäätiöltä 1.500 euron avustuksen sydäniskurihankintaan, jota valmistelee kylälle vastikään perustettu sydäniskuriryhmä.

Mari Riitaoja